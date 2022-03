UFLA recebe pedidos de isenção da taxa do PAS I a partir desta segunda (14)

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebe a partir desta segunda-feira, dia 14 de março, os pedidos de isenção da taxa de inscrição da primeira etapa do Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS I) 2021.

De acordo com o cronograma, os interessados devem enviar os pedidos de isenção até as 23h59 do dia 22 de março. As solicitações do benefício devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico que a UFLA deve disponibilizar por meio do site do PAS.

Segundo a UFLA, o PAS I é destinado a estudantes do 2º e 3º ano, ou para os candidatos que já terminaram o ensino médio e não realizaram a primeira etapa da avaliação seriada. Os estudantes que estão cursando o 1º ano neste ano letivo devem realizarão o PAS 1 a partir do segundo semestre.

Pode solicitar a isenção o candidato que comprovar cumulativamente ter renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo e meio e estar cursando ou ter cursado o

ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Inscrições e provas

Conforme o cronograma, o período de inscrição para o PAS I será de 23 de março a 28 de abril. Os interessados deverão realizar a inscrição por meio do site da universidade.

As provas serão aplicadas no dia 26 de junho. Os locais de prova serão nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso. Nessa data, a UFLA aplicará as provas para a seleção de calouros para o primeiro e o segundo semestre de cada grupo de ingresso.

Ainda de acordo com o cronograma, a divulgação do relatório de desempenho está prevista para o dia 13 de julho, por meio do site da universidade.

