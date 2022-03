UFOPA abre período de inscrição do Processo Seletivo Regular 2022

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) abriu nesta quinta-feira, dia 31 de março, o período de inscrição do Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2022. De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até o dia 30 de abril.

Os interessados devem realizar as inscrições on-line, por meio do site da UFOPA. Segundo o edital, as inscrições são gratuitas.

Ainda segundo as regras do edital, só podem participar do PSR 2022 os estudantes que realizaram as provas das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pois a classificação dos candidatos será feita exclusivamente a partir das notas do Enem 2020 ou 2021.

A nota mínima exigida é de 450 pontos na redação e 400 pontos nas provas objetivas. Caso o candidato tenha feito as duas edições, o sistema vai considerar aquela na qual o candidato obteve melhor desempenho.

No ato da inscrição, os candidatos devem informar todos os dados pessoais solicitados, inclusive os referentes ao perfil socioeconômico já que haverá reserva de vagas para cotistas.

Vagas e resultados do PSR 2022

Ainda conforme o edital, a oferta da UFOPA para o PSR 2022 é de 1,4 mil vagas para 42 cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas nos seguintes campi: Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Itaituba, Juruti, Óbidos.

Do total das vagas, 703 estão reservadas para candidatos cotistas, ou seja, há vagas exclusivas para estudantes da rede pública, candidatos de baixa renda, candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), e para pessoas com deficiência (PcD).

A UFOPA ainda não informou a data de divulgação do resultado final do processo seletivo. O início das aulas para os aprovados está marcado para o dia 19 de setembro deste ano.

Veja mais informações no site da universidade.

