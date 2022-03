UFPA publica 1ª repescagem do Processo Seletivo (PS) 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou na tarde desta terça-feira, dia 15 de março, a 1ª lista de repescagem do Processo Seletivo (PS) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação de classificados por meio do Portal da UFPA.

De acordo com as orientações da UFPA, a matrícula deve ser feita em duas etapas. A 1ª etapa consiste no preenchimento sistema on-line de calouros, até as 14h da próxima sexta-feira, dia 18 de março, enquanto a 2ª etapa consiste na entrega da documentação.

A UFPA deve informar as datas, horários e locais de entrega dos documentos exigidos no edital de habilitação de vínculo institucional até as 14h da quarta-feira (16). Entre os documentos para a matrícula, a UFPA exige o comprovante de vacinação contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo.

Como foi o Processo Seletivo 2022?

Ao todo, a UFPA recebeu 54.394 inscrições para esse processo seletivo. A seleção desta edição do PS foi feita a partir das notas dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

De acordo com o edital, a oferta da UFPA para o PS 2022 é de 7.334 vagas regulares. Metade das vagas está reservada para candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas. Houve ainda a oferta de 197 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD)

A universidade concedeu um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem para os candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas das redes públicas do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

