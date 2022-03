UFPel encerra período de inscrição do Pave 2021

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) encerra nesta terça-feira, dia 8 de março, o período de inscrição do Programa de Avaliação da Vida Escolar (Pave) 2021. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da UFPel.

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição até amanhã. Os valores variam de acordo com a etapa. O valor para a etapa 3 é R$ 90, para a etapa 2 é R$ 75, enquanto para a etapa 1 é R$ 60.

A universidade recebeu os pedidos de isenção da taxa até o dia 13 de fevereiro. O resultado já está disponível no site do Pave.

De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício da isenção os candidatos inscritos no CadÚnico e estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, que são estudantes da rede pública ou alunos de colégios particulares com bolsa integral.

Provas

Os inscritos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 1º de abril. De acordo com o cronograma, a UFPel vai aplicar as provas do Pave 2021 nos dias 9 e 10 de abril. As provas da etapa 1 serão no dia 9 e as provas das etapas 2 e 3 serão no dia 10.

As provas do Pave serão compostas por questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Arte e Educação, Língua Espanhola, Língua Inglesa ou Língua Francesa) e Matemática.

Vagas e resultados

A seleção visa o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2022. A oferta da UFPel é de 1.033 vagas. Do total das vagas, 90% estão reservadas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.

A divulgação do resultado final do Pave 2021 está prevista para ser feita a partir do dia 20 de maio.

