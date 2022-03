UFSCar divulga período de inscrição do Vestibular de Música 2022/2

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou o período de inscrição do Vestibular de Música 2022/2. De acordo com a instituição, os interessados poderão realizar as inscrições do dia 1º ao dia 19 de abril.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da Vunesp. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50.

Os estudantes de baixa renda que não tiverem condição de arcar com o pagamento da taxa poderão solicitar o benefício da isenção no período de 1º a 4 de abril. Para solicitar a isenção da taxa, os candidatos devem enviar documentação comprobatória de renda.

Sobre a seleção

De acordo com o edital, a seleção de candidatos será feita em duas etapas. A primeira etapa usará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para a classificação dos inscritos. Já a segunda etapa consiste na aplicação de uma Prova de Habilidades Musicais.

A organização e aplicação da prova será feita pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Vunesp). A prova acontecerá em plataforma específica, nos dias 21 e 22 de maio.

Ao todo, a oferta da UFSCar é de 23 vagas para o curso de música. Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de junho. Os candidatos poderão consultar a lista de aprovados no site da Vunesp.

