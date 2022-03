UFSCar mantém como obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção respiratória contra a Covid-19 em todos os ambientes de suas unidades de ensino. Desse modo, todos os docentes, funcionários, alunos e visitantes deverão usar o acessório nos campi da UFSCar.

Segundo a universidade, o uso da máscara está mantido “dada a compreensão de que elas continuam sendo ferramenta essencial no atual cenário da pandemia de Covid-19”.

Um decreto assinado pelo governador de São Paulo João Doria (PSDB) na última quinta-feira, dia 17 de março, libera as instituições de ensino para decidir sobre a obrigatoriedade ou a não obrigatoriedade do uso da máscara em suas unidades.

Além da exigência da máscara, a UFSCar estabeleceu também como obrigatória a comprovação do passaporte vacinal contra a Covid-19 para a realização das atividades presenciais. A UFSCar recomenda ainda que os estudantes mantenham o máximo distanciamento físico possível e orienta a higienização das mãos com álcool em gel 70%.

Instituto Federal de São Paulo

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) também decidiu manter como obrigatório o uso de máscara em todos os locais da instituição. Desse modo, professores, funcionários e alunos deverão usar o acessório tanto nos ambientes abertos quanto fechados do campus.

Além disso, no campus São Carlos do IFSP as pessoas precisam apresentar o passaporte vacinal na entrada das unidades de ensino. O acesso só será permitido mediante a apresentação de comprovação do ciclo vacinal completo.

