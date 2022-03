UFT abre período de inscrição do Vestibular 2022/2

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu nesta segunda-feira, dia 7 de março, o período de inscrição do Vestibular 2022/2. De acordo com o edital, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 21 de março.

As inscrições devem ser feitas por meio do site de seleção da UFT. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 140. O pagamento deve ser feito até o dia 22 de março.

A UFT recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição até o dia 21 de fevereiro e os resultados já estão disponíveis.

Puderam solicitar a isenção os estudantes inscritos no CadÚnico, conforme o Decreto nº 6.593/2008, e os candidatos com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham feito o ensino médio completo em escola da rede pública.

Provas do Vestibular 2022/2

Segundo o cronograma, a UFT deve liberar os locais de prova para consulta no dia 12 de abril, mesma data de divulgação da concorrência do Vestibular 2022/2.

A aplicação das provas será no dia 24 de abril, nos dois turnos. No turno da manhã, a aplicação será das 8h10 as 12h10. O fechamento dos portões está marcado para as 8h. No período da tarde, os portões de acesso serão fechados às 14h e o início das provas será às 14h10. Em ambos os turnos, a duração das provas será de quatro horas.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Palmas, Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Porto Nacional e Tocantinópolis. Os candidatos ao curso Medicina farão as provas exclusivamente em Palmas e Araguaína.

De acordo com o edital, os candidatos responderão a uma prova composta por 76 questões de Conhecimentos Gerais (Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza).

Vagas e resultado

A oferta da UFT para o Vestibular 2022/2 é de 700 vagas, com reserva de acordo com a Lei de Cotas. Conforme o edital, as vagas são distribuídas entre 41 cursos de graduação dos 7 campi da universidade.

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 25 de abril, de modo que os candidatos poderão entrar com recursos no dia 26 seguinte. A versão definitiva será publicada em 9 de maio. Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 13 de junho.

