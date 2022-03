Ultragaz anuncia NOVOS empregos; veja cargos e regiões

A Ultragaz, referência em distribuição de gás doméstico em todo o Brasil, anuncia novos empregos pelo país. Os cargos serão destinados a diferentes áreas de atuação, todos para as cidades do território nacional. Veja as funções!

Ultragaz abre novas oportunidades de emprego

A Ultragaz está contratando profissionais com diferentes níveis de experiência profissional, para ocupar cargos dentro das companhias localizadas em cidades do território nacional.

A empresa visa aumentar a diversidade e inclusão social, oferecendo vagas exclusivas para candidatos portadores de deficiência, mulheres, LGBTQIA + e negros.

Acompanhe as oportunidades e todos os requisitos exigidos:

Assistente Administrativo : conhecimento em Pacote Office e experiência na função;

: conhecimento em Pacote Office e experiência na função; Analista de Qualidade PCD : superior completo, experiência anterior, interpretação de normas ISO, fluxogramas, diagrama de pareto, experiência em gestão de rotina, KPI’s e disponibilidade para atuar em São Francisco do Conde/BA;

: superior completo, experiência anterior, interpretação de normas ISO, fluxogramas, diagrama de pareto, experiência em gestão de rotina, KPI’s e disponibilidade para atuar em São Francisco do Conde/BA; Operador de Produção PCD : ensino médio completo;

: ensino médio completo; Analistas de PCM : ensino superior, experiência na função e em ambientes industriais;

: ensino superior, experiência na função e em ambientes industriais; Jovem Aprendiz Administrativo : Pacote office, Excel, possuir de 18 a 22 anos e ensino médio completo;

: Pacote office, Excel, possuir de 18 a 22 anos e ensino médio completo; Consultor Comercial Hunter – Pré venda : superior completo, conhecimento avançado em Pacote Office, Excel, em áreas comerciais, CNH B ativa e disponibilidade para viajar;

: superior completo, conhecimento avançado em Pacote Office, Excel, em áreas comerciais, CNH B ativa e disponibilidade para viajar; Motorista Granel (exclusivamente para mulheres): ensino médio completo, CNH D ou superior ativa, curso MOPP válido, exercer atividade remunerada constatada na CNH e disponibilidade para viajar e com horários.

Veja também: Granado anuncia vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe Ultragaz, os candidatos deverão atender a todas as exigências do cargo pretendido. Para se inscrever basta acessar a página de inscrição.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!