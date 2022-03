‘Um Lugar ao Sol’: Ravi acusa Christian pela morte de Túlio, Joy e mais

Os últimos capítulos da novela “Um lugar ao Sol” prometem fortes emoções. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Ravi (Juan Paiva) culpará Christian, personagem de Cauã Reymond, pela morte de Túlio (Daniel Dantas).

“A Joy sempre me alertou e eu não acreditava. Pra você era bom, claro: me manter ali, na coleira. Você faz questão de me jogar tudo na cara, que é pra eu continuar devedor, refém, em silêncio”, irá disparar o motorista.

“Você deixou a Lara chorar a tua morte e sabe que isso não tem volta. Sabe que ela não vai perdoar, mas, mesmo assim, você não abandona o jogo e quer dobrar a aposta, e enrolar ela outra vez. Quer dizer… Você não aprendeu nada. Todo mundo que chega perto se queima: a Joy, o Túlio, a Ruth… E agora você quer o quê? Fala! Que eu morra também, porque sei quem você é?”, gritará Ravi.