‘Uma família toda destruída’, diz irmão de homem assassinado em pizzaria

Os familiares do homem de 30 anos, assassinado durante um assalto a uma pizzaria em Lauro de Freitas, vão prestar depoimento na tarde desta terça-feira (8) na delegacia da cidade, que pertence a Região Metropolitana de Salvador. De acordo informações da TV Bahia, foram convocados os pais, a prima e a tia de Carlos Henrique de Azevedo Sampaio. Todos estavam com a vítima no dia do crime.

Em entrevista, os irmãos mais velhos de Carlos contaram que os assaltantes não deram voz de assalto. eles apenas se aproximaram da mesa e pediram os celulares. A família estava em uma mesa afastada, ao fundo do estabelecimento, achou estranho a ação e não imaginou que seria um roubo. Na data, eles foram comemorar a promoção do integrante da Marinha Mercante.

“Uma pessoa chegou na mesa e simplesmente falou: ‘estou recolhendo os celulares’. Então, eles acharam que era alguma brincadeira do próprio restaurante”, disse a irmã de Carlos chamada Carla. Ela ainda explicou que Carlos levantou e perguntou ao homem ‘que brincadeira é essa?‘ e na sequência ele foi baleado.

Os funcionários do restaurante não se movimentaram para ajudar a família, segundo o relato dos irmãos. A prima e a mãe que saíram buscando ajuda de pessoas nas ruas.

A família ainda destacou que as câmaras de segurança da Torres de Pizza estavam quebradas há uma semana e que nenhum representante do estabelecimento prestou apoio, após o ocorrido. “É uma dor que nenhuma mãe quer passar”, finalizou Carla.

O irmão de Carlos disse que a família está muito abalada com a perda e que não há muitos detalhes da investigação. “Nesse momento ainda não sabemos, nesse momento eu só vejo uma família totalmente destruída. Ali não foi só um tiro, ali não matou só meu irmão, ali eu estou vendo minha mãe morrer aos poucos a cada dia, ali estou vendo tudo de ruim acontecer, eu tô perdendo meus pais, minha cabeça não está mais funcionando, eu não era só um irmão, ele era um amigo”, disse emocionado.



O crime

Carlos foi baleado na noite do dia 3 de março. As primeiras informações foram de que ele teria reagido à ação de dois criminosos, que entraram no estabelecimento e roubou os pertences dos clientes e funcionários. Mas, a família contesta essa versão. Os suspeitos fugiram após o crime e até a última atualização dessa reportagem, seguem sem ser identificados.

O corpo de Carlos Henrique de Azevedo Sampaio foi enterrado no dia seguinte no Cemitério Jardim da Saudade. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão sendo conduzidas pela 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas. Carlos atuava na Marinha Mercante e era o caçula de 4 irmãos.

