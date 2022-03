Uma panela só: aprenda a fazer arroz com frango, páprica e tomate

Foto: Divulgação/Panelinha

Sem tempo para o almoço de domingo? Então confira essa receita de arroz com frango, páprica e tomate indicada pelo site Panelinha. O segredo do sabor está no refogado caprichado, com extrato de tomate, e no vinho tinto para soltar os queimadinhos do fundo da panela. Com inspiração espanhola, o prato fica pronto em menos de 10 minutos e o rendimento é 4 porções! Bom almoço!!

Arroz com frango, páprica e tomate



Ingredientes