UnB divulga calendário do Vestibular 2023 e do PAS 2022

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o calendário com as datas prováveis dos próximos processos seletivos para ingresso de novos alunos, o Vestibular 2033 e o Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022. O calendário envolve as datas de todo o ano de 2022 e vai até janeiro de 2023.

De acordo com a universidade, a publicação dos editais do Vestibular 2023 e do PAS 2022 está prevista para os dias 15 e 17 de agosto, respectivamente. As inscrições serão recebidas alguns dias após a divulgação dos documentos com as regras e procedimentos de participação.

A aplicação das provas do Vestibular 2023 para ingresso no primeiro semestre do ano será nos dias 26 e 27 de novembro. Já as datas do PAS variam de acordo com a etapa. Desse modo, a 1ª etapa será em 11 de dezembro, a 2ª etapa será no dia 10 de dezembro, e a 3ª etapa está prevista para 4 de dezembro.

Para ingresso no segundo semestre do ano, a universidade realizará o processo seletivo Acesso Enem UnB. Nesta seleção, a classificação dos candidatos é feita exclusivamente a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. A divulgação do edital do Acesso Enem UnB está prevista para o dia 2 de junho.

Além disso, o calendário prevê as datas de outras seletivas, como a Certificação de Habilidades Específicas, o Vestibular de licenciatura em Educação do Campo, o Vestibular Indígena, a Transferência Facultativa e Portador de Diploma.

Há a possibilidade de alteração das datas, de acordo com a UnB. Clique aqui para consultar o calendário na íntegra.

