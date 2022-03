Unesp recebe inscrições para Vestibular 2022 via Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu nesta segunda-feira, dia 16 de março, o período de inscrição do Processo Seletivo 2022 de ingresso no segundo semestre deste ano pelas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com o edital, os interessados podem realizar as inscrições até a próxima segunda-feira, dia 21 de março, por meio do site da Vunesp. Ainda segundo o documento, as inscrições são gratuitas.

Podem participar deste processo seletivo os candidatos que já tenham concluído o ensino médio e que fizeram as edições de 2020 ou 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ainda conforme o edital, os pesos das provas do Enem têm um peso específico que variam de acordo com área do curso de graduação escolhido pelo candidato.

Resultados e vagas

De acordo com o cronograma do processo seletivo, a divulgação da lista de aprovados está prevista para o dia 24 de março. A Unesp informou que as convocações para as matrículas serão feitas exclusivamente pelo site da Relação Adicional.

As matrículas são feitas em duas etapas. A primeira etapa consiste no registro acadêmico virtual. Já a segunda etapa exige a matrícula presencial, com a entrega dos documentos exigidos na lista do edital.

A oferta da Unesp para o processo seletivo de 2022 via Enem é de 314 vagas. Conforme o edital, são 29 vagas para cursos da áreas de Biológicas, 146 vagas para a área de Exatas, e 139 para a área de Humanas.

Ainda de acordo com o edital, 50% das vagas estão reservadas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública. Dentre as vagas reservadas, há percentual de 35% para candidatos pretos, pardos ou indígenas.

Acesse o site da Vunesp para mais informações.

