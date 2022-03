Unicamp e UFSCar mantêm obrigatoriedade do uso de máscara no Vestibular Indígena

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) decidiram manter a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória na aplicação das provas do Vestibular Indígena Unificado 2022, marcado para o próximo domingo, dia 27 de março.

Desse modo, será obrigatório o uso do acessório de proteção contra a Covid-19 nos locais de provas. Segundo a Comvest, comissão organizadora do processo seletivo, as provas serão aplicadas em Bauru e Campinas (SP); Dourados (MS); Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga (AM); e em Recife (PE).

A expectativa da comissão é de que o índice de abstenção seja baixo, considerando que o processo seletivo está ais atrativo com vagas em todos os cursos e apoio de coletivos em auxiliar parte dos 2,8 mil inscritos na logística. Antes desta edição, a Unicamp e a UFSCar realizavam processos seletivos para indígenas separadamente.

Desse modo, essa é a 15ª edição da seleção de indígenas da UFSCar, enquanto a Unicamp realiza a sua 4ª edição. Neste ano, a oferta da UFSCar é de até duas vagas, em 65 diferentes opções de cursos. Já a Unicamp está ofertando 130 vagas distribuídas em todos os cursos de graduação.

Conforme dados das universidades, o número de inscritos do Vestibular Indígena teve um aumento de 16,4% sobre o total de inscrições da última edição de cada instituição.

Provas e resultados

As provas serão em Língua Portuguesa e serão compostas por 14 questões de Linguagens e códigos, 12 questões de Ciências da natureza, 12 questões de Matemática, 12 questões de Ciências humanas: 12 questões. Além disso, haverá uma prova de redação.

De acordo com a comissão, a aplicação das provas vai seguir o horário local de cada cidade. Os candidatos podem consultar os locais de prova no site da Comvest.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de convocados para matrícula em 1ª chamada, está prevista para o dia 18 de abril.

