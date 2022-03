Unicentro divulga gabaritos do Vestibular 2022 nesta segunda-feira (14)

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) divulga nesta segunda-feira, dia 14 de março, os gabaritos preliminares das provas do Vestibular 2022, cuja aplicação aconteceu no domingo (13), das das 14h às 19h.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, os gabaritos poderão ser consultados no site do vestibular a partir de hoje. Os candidatos terão um prazo de 48h a contar do horário de publicação para entrar com recurso contra as respostas oficiais. Os recursos devem ser interpostos virtualmente, por meio da Área do Candidato.

A divulgação do resultado final, com a lista de aprovados na 1ª chamada, será feita a partir do dia 20 de abril, após a análise dos recursos.

Como foi o Vestibular 2022?

Conforme dados divulgados pela Unicentro, as provas do Vestibular 2022 foram aplicadas a 5.017 vestibulandos.

Com a redução dos dias de aplicação de dois para um, a Unicentro ampliou o tempo de duração das provas e também os locais de aplicação. Desse modo, a aplicação aconteceu em Guarapuava, Irati, Cascavel, Londrina, Chopinzinho, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis.

De acordo com o estabelecido no edital, os candidatos responderam a uma prova composta por 60 questões sobre Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e sobre disciplinas específicas, que variaram de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Além disso, a Unicentro aplicou uma prova de redação para todos os vestibulandos.

Vagas

A Unicentro está ofertando 1.254 vagas em 40 cursos para o Vestibular 2022. As vagas são para Santa Cruz, Cedeteg, Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.

Há a reserva de 260 vagas para a seleção de alunos por meio das cotas sociais, ou seja, para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública. As demais vagas são para ampla concorrência.

Clique aqui para saber mais sobre o processo seletivo.

