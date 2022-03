Unidades do SAC na BA têm 87,6 mil documentos ‘abandonados’; confira como retirar

Foto: Carol Garcia/GOVBA

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) soma 87.687 documentos guardados entre as unidades no Estado da Bahia. São 51.237 carteiras de identidade, 34.806 carteiras de habilitação (CNH) e 1.644 passaportes para serem retirados pelos proprietários. O procedimento para buscar as documentações é simples e não demanda agendamento prévio: basta ir à unidade onde foi feita a solicitação e retirar.

O SAC Barra, entre os postos da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS), é o que possui maior número de documentos ‘abandonados’, com 5.743. Em seguida, as unidades do Salvador Shopping (4.733) e a do Shopping da Bahia (4.5003) lideram o montante de documentos represados.

Já no interior da Bahia, o maior número de documentos ‘abandonados’ estão no posto Conquista II, que fica no Boulevard Shopping, com 7.680, sendo 300 passaportes. Os outros 603 passaportes estão entre os postos Barreiras, Feira II e Ilhéus.

A diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, afirmou que esse montante gera problemas de armazenamento nos postos: “É preciso criar espaços nas unidades para guardar esses documentos, além de alocar funcionários para fazer a guarda e organizar. Então, é fundamental que o cidadão vá ao posto buscar o seu documento”.

Para acessar os postos da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 (incluindo a dose de reforço) e estar sem sintomas gripais. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

