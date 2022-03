Unilago abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2

A União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago) abriu o período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022 do segundo semestre. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até as 18h do dia 29 de abril.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da Unilago. Conforme o cronograma, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 360,00 até o dia 30 de abril.

Após o período de inscrição, a Unilago deve liberar o Cartão Informativo, com os locais de aplicação das provas, a partir das 17h do dia 20 de maio. Os candidatos poderão consultar o documento por meio do site da Unilago e do site da Cops.

Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2022/2 está marcada para o dia 29 de maio, a partir das 14h. Os locais de prova serão em São José do Rio Preto (SP), na Unilago.

Os candidatos responderão a uma prova composta por 64 questões objetivas. Além disso, haverá a aplicação de uma prova de redação, que consiste na escrita de um texto dissertativo-argumentativo de 20 a 25 linhas.

Vagas e resultados

A Unilago deve divulgar o gabarito oficial preliminar das questões objetivas e os cadernos de provas no dia 30 de maio, às 17h. Os candidatos poderão consultar os documentos neste endereço eletrônico.

Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 17 de junho, a partir das 17h. A oferta da Unilago é de 50 vagas para o curso de Medicina (período integral) para ingresso no segundo semestre deste ano.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFLA abre período de inscrição para 1ª etapa do PAS 2021; saiba mais.