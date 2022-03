UNITS são ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários, como uma ação ordinária e um bônus de subscrição, por exemplo, negociados em conjunto. As units são compradas e/ou vendidas no mercado como uma unidade, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

UNITS: entenda o Certificado de Depósito de Ações

De acordo com informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), os UNITS são Certificados de Depósito de Ações. Sendo assim, são ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários como, por exemplo, um conjunto de ações ordinárias e preferenciais.

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que, geralmente, a escolha por emitir UNITS decorre de estratégias ou restrições societárias de algumas empresas. A instituição ressalta que é possível consultar a composição das UNITS no site oficial da B3.

Vantagens do produto Certificado de Depósito de Ações (UNITS)

Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Certificado de Depósito de Ações (UNITS) possui muitas vantagens. Tais como:

Potencial de boa rentabilidade no longo prazo;

Recebe dividendos periodicamente;

Não precisa de muito dinheiro para investir;

Pode comprar ou vender suas UNITS no momento em que desejar;

É possível emprestar suas UNITS e ganhar um rendimento extra;

Eficiência Tributária.

O site da Bolsa de Valores (B3) informa que o Imposto de Renda (IR) para operações finais sobre os rendimentos da aplicação é cobrado apenas na saída do investimento.

Se o valor total das vendas realizadas no mês forem inferiores a R$ 20 mil, o investidor é isento de IR, no entanto, se as vendas ultrapassarem R$ 20 mil, são cobrados 15% sobre o ganho, medido pela diferença entre o valor médio de compra e o valor de venda.

Características técnicas do Certificado de Depósito de Ações (UNITS)

Código de negociação XXXX11

XXXX = 04 letras maiúsculas que representam o nome do emissor

11 = número que representa, dentre outros ativos, o certificado de depósito de ações

Cotação

Reais por Unit, com 02 casas decimais

Liquidação Física e Financeira

Prazo de liquidação

D+2, a partir da data de negociação

Mercado

À vista

Lote padrão

Determinado pelo emissor, sendo geralmente igual a 100. No mercado fracionário é possível negociar quantidades inferiores ao lote padrão, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Filtros específicos da B3

No site oficial da B3, você encontra todas as instituições participantes dos mercados de atuação da B3, que podem auxiliar os investidores e clientes na realização de negócios. Sendo assim, para facilitar a busca, há filtros que consideram cada um dos perfis que as instituições podem ter junto à B3, considerando o serviço que elas prestam.

Refinando a busca pelo item corretora, você tem acesso a lista completa de corretoras e distribuidoras de valores aptas a negociar junto à B3, informa a Bolsa de Valores do Brasil em seu site oficial.