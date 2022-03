Universidade Federal da Bahia retoma às atividades nesta segunda-feira (07)

Foto: Divulgação



Depois de ter ficado fechada por 2 anos, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) retoma, nesta segunda-feira (7), às atividades presenciais. O retorno da universidade reúne mais de 50 mil pessoas.

Os primeiros cinco dias estão sendo chamados de “Semana do Acolhimento” e está sendo feito de forma on-line. Esse espaço foi pensado para orientar e tirar dúvidas de docentes, técnicos e estudantes antes do tão esperado reencontro físico.

A Semana de Acolhimento acontecerá de 7 a 11 de março e terá uma programação de palestras e mesas, que discutirão o cenário epidemiológico e trarão orientações acerca dos protocolos de biossegurança a serem adotados pela comunidade. Será analisado ainda os detalhes relacionados aos procedimentos acadêmicos, assistência estudantil e suporte tecnológico em função da pandemia.

Somente no dia 14 que as aulas serão realizadas de forma efetiva e presencial. O reitor da Ufba, João Carlos Salles afirmou que a primeira semana também é uma oportunidade para os professores de solicitar comprovação vacinal aos estudantes que ainda não apresentaram esse documento, a fim de atualizar as listas de controle de situação vacinal de cada turma – às quais todos os professores poderão ter acesso, a partir de 03 de março, através do portal.

“Nossa comunidade tem mais de 50 mil pessoas, mas tivemos a resposta pelo formulário de comprovação vacinal, até sábado, de 44.010 formulários. Isso é muito significativo. Só de estudantes, foram 38.903 estudantes que responderam se tomaram a primeira dose, dose única e de reforço. O número mostra que 98,5% das respostas estão com o ciclo vacinal completo”, disse o reitor em entrevista ao Jornal Correio.

Quem não comprovar a vacinação em pelo menos duas doses será impedido de frequentar as aulas presenciais. Caso um aluno não aceite a decisão e insista em continuar, a orientação da Universidade é de que o professor encerre a aula e comunique o fato à direção.

Além de permanecer impedido de desenvolver atividades presenciais, o estudante poderá ter sua inscrição nos componentes presenciais cancelada caso não comprove a vacinação até meados de abril.

A Ufba também dá, aos estudantes, a possibilidade de solicitar trancamento de matrícula, sem prejuízo ao tempo máximo de conclusão do curso, por se tratar de um semestre ainda em caráter especial, em função da pandemia.

Ainda segundo Salles, durante a primeira semana de atividades, a Ufba vai continuar uma série de mutirões para reestruturação física dos campi. O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na última sexta (4). Os mutirões são realizados pela Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai), que faz serviços de adequação de salas e banheiros, pintura, requalificação das esquadrias, manutenção elétrica e jardinagem.