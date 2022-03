Universidades federais da Bahia exigem comprovante de vacinação contra a Covid-19; veja

Fotos: Divulgação

As universidades federais da Bahia estão retomando às atividades, após 2 anos fechadas por conta da pandemia da Covid-19. E dentro deste contexto, todas estão exigindo dos alunos o comprovante de vacinação contra a doença para acesso ao campus em 2022.

De acordo com o levantamento feito pelo site G1, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Reconcâvo Baiano (UFRB), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) estão na lista das que aderiram a imunização.

Em dezembro, o Ministério da Educação (MEC) publicou um despacho informando que as instituições federais de ensino não poderiam cobrar a vacina para restabelecer a volta das aulas presenciais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar uma ação sobre o tema, decidiu que as universidades têm autonomia para decidir sobre a exigência.

Em todo o país, 49 das 69 instituições vão exigir o comprovante. Outras 10 decidiram não cobrar e 9, completando o quadro, ainda não têm uma definição concreta sobre o assunto.

Confira abaixo a situação em cada universidade na Bahia e a tabela completa com todas as instituições do país:

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Início das aulas: 7 de março

Campus: Salvador

Formato: Presencial. Alunos que pertencem a grupos de risco podem cursar disciplinas on-line.

Vacina contra a Covid-19: É exigido o comprovante de vacinação.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Início das aulas: 11 de abril

Campus: Itabuna

Formato: Presencial

Vacina contra a Covid-19: Será exigido o comprovante de vacinação.

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Início das aulas: quadrimestre letivo 2022/1 em andamento.

Campus: Cruz das Almas

Formato: Híbrido (com aulas remotas e retorno gradual das aulas presenciais).

Vacina contra a Covid-19: É exigido o comprovante de vacinação.

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

Início das aulas: 7 de março

Campus: Barreiras

Formato: Híbrido ou presencial, dependendo do campus.

Vacina contra a Covid-19: É exigido o comprovante de vacinação.

ESTADO CIDADE UNIVERSIDADE COMPROVANTE DE VACINA Acre Rio Branco Universidade Federal do Acre (UFAC) Sim Alagoas Maceió Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Sim Amapá Macapá Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) Indefinido Amazonas Manaus Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Sim Bahia Salvador Universidade Federal da Bahia (UFBA) Sim Bahia Itabuna Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) Sim Bahia Cruz das Almas Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) Sim Bahia Barreiras Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) Sim Ceará Fortaleza Universidade Federal do Ceará (UFC) Indefinido Ceará Redenção Universidade Federal da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) Indefinido Ceará Juazeiro do Norte Universidade Federal do Cariri (UFCA) Sim DF Brasília Universidade de Brasília (UnB) Sim Espirito Santo Vitória Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Sim Goiás Goiania Universidade Federal de Goiás (UFG) Sim Goiás Catalão Universidade Federal de Catalão (UFCat) Sim Goiás Jataí Universidade Federal de Jataí (UFJ) Sim Maranhão São Luís Universidade Federal de Maranhão (UFMA) Indefinido Mato Grosso Cuiabá Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) Não Mato Grosso Rondonópolis Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) Não Mato Grosso do Sul Campo Grande Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Não Mato Grosso do Sul Dourados Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Sim Minas Gerais Belo Horizonte Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Indefinido Minas Gerais Itajubá Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) Não Minas Gerais Uberlândia Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Sim Minas Gerais Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) Sim Minas Gerais Alfenas Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) Sim Minas Gerais São João del-Rei Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) Sim Minas Gerais Lavras Universidade Federal de Lavras (UFLA) Não Minas Gerais Uberaba Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) Não foi informado Minas Gerais Teófili Otono Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) Indefinido Minas Gerais Viçosa Universidade Federal de Viçosa (UFV) Sim Minas Gerais Juiz de Fora Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Sim Pará Belém Universidade Federal do Pará (UFPA) Sim Pará Santarem Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) Sim Pará Belem Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Indefinido Pará Marabá Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) Sim Paraíba Campina Grande Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) Não Paraíba João Pessoa Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Sim Paraná Curitiba Universidade Federal do Paraná (UFPR) Sim Paraná Curitiba Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Sim Paraná Foz do Iguaçu Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) Sim Pernambuco Recife Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Sim Pernambuco Garanhuns Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) Sim Pernambuco Petrolina Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) Sim Pernambuco Recife Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Sim Piauí Teresina Universidade Federal do Piauí (UFPI) Sim Piauí Parnaíba Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) Sim Rio de Janeiro Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Sim Rio de Janeiro Seropédica Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Sim Rio de Janeiro Rio de Janeiro Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) Indefinido Rio de Janeiro Niteroi Universidade Federal Fluminense (UFF) Sim Rio Grande do Norte Natal Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Sim Rio Grande do Norte Mossoró Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) Sim Rio Grande do Sul Porto Alegre Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Não Rio Grande do Sul Rio Grande Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Sim Rio Grande do Sul Porto Alegre Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) Indefinido Rio Grande do Sul Bagé Universidade Federal do Pampa (Unipampa) Sim Rio Grande do Sul Santa Maria Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Sim Rio Grande do Sul Pelotas Universidade Federal Pelotas (UFPel) Sim Rondônia Porto Velho Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Não Roraima Boa Vista Universidade Federal de Roraima (UFRR) Não Santa Catarina Florianópolis Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Sim Santa Catarina Chapecó Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Sim São Paulo Santo André Universidade Federal do ABC (UFABC) Não São Paulo São Paulo Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Sim São Paulo São Carlos Universidade Federal São Carlos (UFSCar) Sim Sergipe São Cristóvão Universidade Federal Sergipe (UFS) Sim Tocantins Palmas Universidade Federal do Tocantins (UFT) Sim Tocantins Araguaína Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) Sim

