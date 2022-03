Univesp divulga período de inscrição do Vestibular 2022/2; veja oferta de vagas

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) informou o período de inscrição e demais datas do Vestibular 2022/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar a inscrição a partir das 10h do dia 22 de março até às 23h59 do dia 25 de abril (horário de Brasília).

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Univesp. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 45,00.

De acordo com a Univesp, os candidatos de baixa renda poderão solicitar o benefício da isenção ou de redução da taxa de inscrição entre os dias 22 e 25 de março. É preciso enviar a documentação exigida. Os resultados estão previstos para o dia 6 de abril.

Ao todo, a Univesp está ofertando 31.125 vagas para o Vestibular 2022/2. As oportunidades estão distribuídas por nove cursos de graduação: Pedagogia, Letras, Matemática, Bacharelados em Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, e os novos, em Administração e Processos Gerenciais.

Sobre a seleção

De acordo com a universidade, a seleção será feita por meio da aplicação de provas. Além disso, os candidatos podem, caso desejem, usar as notas do Enem para efeito de cálculo da nota final do processo seletivo. Serão aceitas as notas das edições de 2019, 2020 e 2021.

A aplicação das provas do Vestibular 2022/2 está marcada para o dia 22 de maio, com início às 13h. Os locais de prova serão informados no dia 13 de maio, conforme o cronograma.

Os candidatos terão cinco horas para responder a uma prova composta por 56 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês.

A divulgação do gabarito está prevista para o dia 23 de maio, enquanto o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, será liberado no dia 11 de julho.

