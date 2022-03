Úrsula choca filho com segredo do passado em ‘Além da Ilusão’; saiba qual

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Úrsula (Bárbara Paz) soltará um grande segredo sobre seu passado que poderá explicar suas motivações para tentar conseguir dinheiro a qualquer custo. As informações são do “Observatório da TV”.

Tudo começará após a vilã tentar convencer o filho, Joaquim (Danilo Mesquita), a roubar a Tecelagem Tropical. “Eu entendi direito? Está propondo que eu desvie dinheiro das contas da tecelagem?“, dirá ele surpreso.

“Você conhece minha história. Sabe que eu sofri o pão que o diabo amassou antes de ser acolhida pela família do Eugênio“, argumentará a mãe. “Justamente. Não se sente mal de trair o homem que lhe estendeu a mão?“, rebaterá ele.

Foto: Reprodução/TV Globo

É nesse momento que a vilã soltará seu grande segredo do passado ao revelar que já foi uma pessoa em situação de rua, diferente dessa pose de dondoca que ela sustenta. “Isso não tem nada a ver com ele. Filho, eu já passei muita fome, frio. Não tinha onde dormir, o que comer. Até hoje acordo no meio da noite confusa, achando que voltei no tempo e estou novamente pedindo esmolas na calçada com você“, soltará.

“Você foi criado a pão de ló. Não entende o que passei. Vivemos dias de fartura, mas o fantasma da miséria me ronda. Não quero que me pegue desprevenida. É disso que se trata“, completará ela tentando convencer o filho.

