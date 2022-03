Uso de máscaras em ambientes abertos deixa de ser obrigatório em vários estados do país

Foto: Reprodução

Ao menos cinco estados, além do Distrito Federal, já autorizaram ou devem efetivar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. No estado de São Paulo, por exemplo, a medida já está em vigor. Já no Rio de Janeiro, o governo deu autonomia para que cada prefeitura assumam essa decisão de forma individual.

Mas, aqui na Bahia, a situação é um pouco diferente. O uso de máscaras ainda será exigido em locais abertos e locais fechados, incluindo estabelecimentos comerciais e transporte público. O governador Rui Costa ainda aguarda a diminuição dos casos da doença em todo o estado. Em Salvador, as diretrizes seguem a norma norma estadual.

Veja as regras em cada estado quanto à utilização da máscara, de acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo: