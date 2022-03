Uso de máscaras nas ruas deixa de ser obrigatório em Mata de São João

Foto: Divulgação

Seguindo a tendência de cidades como Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Seguro, a Prefeitura de Mata de São João liberou, através do Decreto Nº 128, o uso de máscaras de proteção em ambientes abertos. De acordo com a gestão municipal, a medida foi tomada diante da queda do número de casos de contaminação pela doença na cidade.

O último boletim epidemiológico emitido na sexta-feira (11),constatou que apenas 4 pacientes estão em tratamento domiciliar e três internados com a Covid-19. A medida também leva em consideração o avanço da vacinação no município e a melhora nos indicadores da pandemia.

O decreto mantém também a proibição de festas ao ar livre para qualquer quantidade de pessoas e amplia o limite de público em eventos fechados para 8 mil pessoas, segundo as medidas do Governo do Estado.

Situação na Bahia

Porto Seguro também aderiu a medida. De acordo com o prefeit Jânio Natal (PL), os cidadãos podem frequentar sem máscaras ruas, logradouros públicos, barracas e restaurantes de praia.

A decisão contraria o decreto estadual em vigor, que ordena o uso do equipamento em locais abertos e fechados. O governador Rui Costa disse na sexta (11) que, caso os números da Covid-19 no estado sigam caindo, é provável que a obrigatoriedade em ambientes abertos seja revogada. A previsão é que isso aconteça no mês de abril.