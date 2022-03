USP oferta mais de 20 cursos gratuitos em plataforma on-line; confira lista

A Universidade de São Paulo (USP) oferta, por meio da sua Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, mais de 20 cursos on-line para o público geral (interno e externo). Os cursos são livres e gratuitos e têm como objetivo a atualização e a difusão do conhecimento em diversas áreas.

Desse modo, os interessados podem realizar as inscrições no curso desejado de acordo com a área de interesse. As inscrições são abertas a alunos e professores da USP e a pessoas que desejam conhecer mais sobre as áreas contempladas nos cursos.

Os interessados podem realizar as inscrições no site USP Digital. As aulas dos cursos são totalmente on-line por e são ministradas por meio do Sistema Apolo. A maioria dos cursos tem um número limitado de vagas e alguns selecionam os inscritos por meio de sorteios.

De acordo com o catálogo no Sistema Apolo, os cursos de atualização abertos no momento são o de “Atualização em Fluoretação da Água de Abastecimento Público: Aspectos Operacionais e de Vigilância Sanitária – 1ª edição” e “OTOUSP: Educação Continuada em Otologia”.

Já a oferta de cursos de difusão é bastante variada, com cursos na área de Educação, Programação, Exatas e muito mais. Entre os cursos abertos, é possível destacar os seguintes: “Computação e Matemática para o Ensino Médio”; “Corra que o TCC vem aí! Como fazer apresentações com eficiência”; “Dominando Big Data com plataformas gratuitas”; “Ética e Segurança para usuários nas Redes Digitais”; “Excel para estudantes de Nutrição”; e “XI Escola de Verão em Toxicologia”.

De acordo com a Pró-Reitoria da USP, os cursos ofertam certificado de conclusão para aqueles que cursarem a carga horária mínima.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp e UFSCar aplicam as provas do Vestibular Indígena 2022 na tarde deste domingo (27).