UVA divulga vagas remanescentes do Vestibular 2022/1

A Universidade do Vale do Acaraú (UVA) divulgou a relação de vagas remanescentes do Vestibular 2022/1. De acordo com a instituição, das 952 vagas ofertadas no processo seletivo, 305 vagas não foram preenchidas.

Os candidatos podem consultar a lista de vagas remanescentes por curso por meio do site da UVA. De acordo com a universidade, os candidatos classificáveis dentro do limite de vagas remanescentes deverão efetuar a matrícula hoje e amanhã, dias 23 e 24 de março.

As matrículas devem ser feitas no Campus Betânia, de acordo com as orientações dadas pela universidade no edital.

Após a matrícula dos classificáveis, a UVA deve liberar uma nova lista de vagas que sobraram na quinta-feira (24), a partir das 17h. A universidade prevê as novas chamadas de classificáveis para o dia 28 de março.

Sobre o Vestibular 2022 da UVA

A UVA aplicou as provas do processo seletivo no dia 13 de fevereiro. Os candidatos responderam a uma prova composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha, além de uma prova de redação.

Conforme o edital, a oferta da UVA para o Vestibular 2022/1 foi de 952 vagas. Ainda segundo o edital, houve a reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e para pessoas com deficiência, conforme estabelece a Lei de Cotas.

Acesse o site da UVA para mais informações sobre o Vestibular 2022/1.

