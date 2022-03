Vacinação contra Covid-19 em Salvador estará suspensa no domingo (27)

A vacinação contra a Covid19 na capital baiana estará suspensa no domingo (27). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado (26) e valerá para todos os públicos que estão recebendo as doses do imunizante.

No início de março a capital baiana atingiu a marca de 100% dos adolescentes vacinados com 1ª dose contra a doença. A cidade tem um total de 5.508.936 doses aplicadas, sendo pouco mais de 2.300.000 na 1ª dose, 2 milhões com a segunda dose e dose única e 1.075.227 com a dose de reforço.