Vacinação contra Covid em Penedo será feita em um ponto fixo e nos postos de saúde

Decom PMP

Matéria atualizada às 14h30

A campanha de vacinação contra Covid-19 desenvolvida pela Prefeitura de Penedo avança para uma nova fase de assistência à população.

O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) a partir do próximo mês de abril estabelece como ponto fixo único o Theatro Sete de Setemebro, localizado no Centro Histórico de Penedo.

A vacina estará disponível no teatro de segunda a sábado, a partir das 7 horas, encerrado às 17 horas nos dias úteis, sem intervalo para almoço. No sábado, encerra às 13 horas.

A nova fase da campanha desativará a Central de Vacina contra Covid instalada no ginásio da Escola Ernani Méro no próximo sábado, 02.

Outra medida é a oferta do imunizante que salva vidas nos postos de saúde, em data específica para cada local, com o seguinte calendário;

DIA 04 DE ABRIL – CONJUNTO ROSETE ANDRADE

DIA 05 DE ABRIL – BAIRRO VITÓRIA

DIA 06 DE ABRIL – POVOADO PALMEIRA ALTA

DIA 07 DE ABRIL – POSTO VILA MATIAS, DAS SETE ÀS ONZE E MEIA, E POSTO DA COHAB, DAS 13H30 ATÉ 17 HORAS

DIA 08 DE ABRIL – POSTO DO GABRIEL CINCO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, BARRO DURO, DAS SETE ÀS ONZE E MEIA, E NO POSTO DE SAÚDE DO GABRIEL O4, SEDE DA UNIDADE, DAS 13H30 ÀS 17 HORAS

DIA 13 DE ABRIL – POSTO DE SAÚDE DO POVOADO SANTA MARGARIDA

DIA 14 DE ABRIL – POSTO DE SAÚDE DR JAIRO LEITE

DIA 18 DE ABRIL – POSTO DA COOPERATIVA 1º NÚCLEO, DAS SETE ÀS ONZE E MEIA, E NO PERÍODO DA TARDE NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

DIA 19 – ANEXO DO POSTO DE SAÚDE DO SESI, NO BAIRRO SANTA ISABEL

DIA 20 – POSTO DE SAÚDE DO TABULEIRO DOS NEGROS

DIA 25 – POSTO DE SAÚDE JOSÉ EDILENO

DIA 26 – POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ

DIA 27 – POSTO DE SAÚDE POVOADO CAPELA

DIA 28 – POSTO DE SAÚDE POVOADO PONTA MOFINA