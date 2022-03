VAGAS NO EXTERIOR: Canadá tem mais de 300 vagas para brasileiros

Já imaginou começar uma carreira internacional e se mudar para uma das principais cidades do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que o Canadá tem mais de 300 vagas para brasileiros interessados em trabalhar na província de Quebec. Há chances em mais de 25 empresas canadenses.

O processo de recrutamento e seleção é realizado pela agência Québec International, que busca profissionais para o preenchimento de oportunidades nas áreas de enfermagem, tecnologia da informação, games e manufatura. Para concorrer às vagas, os interessados devem seguir três requisitos básicos: ter diploma técnico ou universitário na área da vaga, experiência profissional no setor e nível de francês de acordo com as exigências da vaga de emprego.

E se você está se perguntando o porquê ir para Quebec, saiba que a província canadense oferece vantagens que vão além de um bom salário. O ambiente acolhedor e conhecido mundialmente pela segurança, tolerância em relação à diversidade cultural e excelentes indicadores socioeconômicos, como a menor taxa de desemprego do Canadá (4,9%) são apenas alguns dos fatores positivos que colocam a cidade em destaque – e na lista dos brasileiros.

Como se candidatar

Os profissionais interessados deverão acessar o site do “Quebec na Cabeça” para se inscrever nas vagas. Eles participarão, ainda, da Journées Québec Brésil, uma iniciativa de recrutamento virtual de profissionais no país que vai acontecer entre os dias 25 e 29 de abril.

Mas, atenção, para efetivar a candidatura e participar do evento, que contará com recrutadores das 25 empresas de Quebec que estão em busca de profissionais brasileiros, é essencial de inscrever pelo site da agência até o dia 4 de abril e, claro, ter o perfil adequado para a vaga desejada.