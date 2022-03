Vai casar? Veja 4 tendências de moda para as noivas em 2022

Fotos: Reprodução/ Redes Sociais

A pandemia da Covid-19 gerou o cancelamento e o adiamento de muitos eventos ao longo dos últimos 2 anos. E por conta disso, 2022 se tornou o ano dos casamentos. Se você é uma das noivas que está prestes a subir ao altar e ainda não decidiu ou escolheu o vestido dos sonhos, então está no lugar certo. A consultora de moda e stylist Karine Rodrigues – em parceria com a revista Quem – deu dicas sobre as últimas tendências e listou os looks que devem estar em alta neste ano. Confira:

Penas e plumas

Esses adereços estão presentes hoje em dia nos looks casuais, por conta do universo glam que estamos vivendo na moda, e estarão em alta no universo das noivas e festas. Fique atenta!

Floral 3D

Renda sempre foi um clássico no mundo das noivas, porém agora as rendas 3D estão cada vez mais presentes, deixando o vestido com um toque mais moderno e diferente. Muitas noivas estão optando por um mix de rendas 3D do que bordados e brilhos clássicos.

Fotos: Reprodução/ Redes Sociais

Peças separadas

A combinação de duas peças como cropped + saia ou até mesmo body + saia está em alta, isso permite à noiva explorar mais as peças, tornando mais versátil e permitindo também trocar algumas das partes na cerimônia ou na festa.

Decotes, fendas e recortes

Os recortes inusitados nos modelos de vestidos, fendas e até mesmo um decote mais profundo (seja na frente ou nas costas) estão em alta. O toque é ousado, moderno e refinado, porém inusitado quando o assunto é vestido de noiva. “Atualmente encontramos uma gama muito ampla de modelos, tecidos, recortes e texturas para compor os vestidos atendendo desde as básicas, clássicas, ousadas e criativas, mas o mais importante, é a noiva se encontrar no look sentindo-se bem na própria pele”, explica Karine.

