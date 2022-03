‘Vai Ter Gorda’: movimento realiza ensaio fotográfico no Humaíta, em Salvador

O movimento Vai Ter Gorda, liderado pela ativista Adriana Santos, realizou um ensaio fotográfico no Humaitá, na Boa Viagem, neste domingo (13). Batizado de ‘La Mare’, o ato teve como importância destacar todas as mulheres gordas que venceram a Covid-19.

“Muitas tomaram a vacina, tiveram a doença, se recuperaram, e hoje estão aqui com a gente: bem e com saúde. Aproveitamos o mês de março, o mês da mulher, onde é necessário reforçar atividades como essa que estamos fazendo hoje”, disse Adriana Santos, coordenadora nacional do movimento.