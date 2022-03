Vai viajar? Companhias aéreas devem subir preço das passagens com alta dos combustíveis

Foto: Reprodução Com a alta dos combustíveis no mercado internacional, a passagem área também pode ficar mais cara. As principais companhias do Brasil devem aumentar o valor nas próximas semanas.

A iniciativa é um dos resultados do encarecimento das commodities por conta da escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Em nota ao g1, a Latam afirmou que os preços dos combustíveis têm impacto relevante no custo de operação. Por conta disso, o cenário atual é de aumento de passagens.

“É inegável o impacto nos custos das companhias aéreas, em função da alta do preço do querosene da aviação (QAV) que, infelizmente, diante da imposição desse novo cenário de crise sem precedência e previsibilidade, afetará o aumento no preço das passagens”, diz nota da Latam.

Já a Gol, não respondeu aos questionamentos por estar em “período de silêncio”. Segundo o g1, trata-se de uma exigência legal para empresar de capital aberto nos dias anteriores à divulgação de seus resultados trimestrais que será publicado pela companhia na próxima segunda-feira.

Associada da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a entidade divulgou no último dia 8, dizendo que o conflito “pressiona ainda mais o já elevado preço do QAV, que em 2021 alcançou seu maior patamar, acumulando alta de 76,2%”.

Segundo a Abear, o combustível responde por mais de um terço dos custos do setor, que têm uma parcela superior a 50% indexada pelo dólar.

“Diante desse cenário, a Abear informa que o consequente encarecimento do QAV nos curto e médio prazos poderá frear a retomada da operação aérea, o atendimento logístico a serviços essenciais e inviabilizar rotas com custos mais altos, incluindo o foco na expansão de mercados regionais, num setor que acumula prejuízo de R$ 37,4 bilhões de 2016 até o terceiro trimestre de 2021, impactando também o transporte de cargas e toda a cadeia produtiva do turismo”, diz a nota.

A companhia aérea azul não confirmou nem negou um possível aumento. Na nota enviada ao g1, a empresa lamentou a ocorrência da guerra e diz que, além das irreparáveis perdas humanas, conflito também traz “consequências devastadoras para todos os setores da economia no mundo”.