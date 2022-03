Vale a pena investir numa franquia? Veja dicas para escolher bem

Está pensando em abrir um negócio? Uma solução muito buscada é o empreendedorismo próprio negócio. Dessa forma, antes de resolver o que fazer, é preciso um ótimo planejamento para dar início de forma correta. Uma alternativa é recorrer a uma franquia. Mas a pergunta que fica é: vale a pena investir numa franquia? Então, confira agora o que você precisa saber antes de pensar em abrir uma franquia!

Vale a pena investir numa franquia?

Afinal, vale a pena investir numa franquia? Esta é uma pergunta que ronda os pensamentos de quem quer deixar de ser empregado para tornar-se um empreendedor!

Na verdade, é uma pergunta muito importante, pois existem detalhes que precisam ser profundamente conhecidos antes de fazer este tipo de investimento. Só assim para que se tenha um negócio duradouro e com bom retorno financeiro Então, fique conosco até o final e depois avalie se é um bom investimento para você.

O que é uma franquia

Sabemos que você sabe, mas vamos repetir: franchising ou as franquias é, em linhas gerais, um modelo de negócios no qual um proprietário detentor de uma marca concede direitos de uso a outra pessoa. Dessa forma, possibilita que o negócio possa funcionar em outros locais, aliás no mundo inteiro.

Esta concessão, necessariamente, é caracterizada pela padronização de produtos. Assim, isso inclui formas de produção, de apresentação, designers, ou seja, de tudo!

É um modelo de negócio que cresceu demais. No entanto, é preciso saber os aspectos importantes antes de começar. Por isso, vamos a eles! Por isso, antes de escolher uma franquia leia com atenção:

Tenha afinidade com o produto, processo ou conceito que quer franquear

A primeira pergunta que você deve se fazer é se o produto que vai franquear tem a ver com você. Em um negócio de franquia, geralmente você terá todo o suporte do franqueador, que é o dono da marca. Entretanto, se você não tiver afinidade, algum conhecimento dos produtos e processos, poderá ter problemas.

Afinal, como irá trabalhar em algo que não goste? Talvez você já tenha tido essa experiência em trabalho de carteira assinada, em que teve que trabalhar com algo que pouco te motiva. Então, não repita esse erro na hora de escolher a franquia!

Quanto vai investir logo de início?

Cada franquia tem seus valores iniciais próprios. De modo geral, neste investimento inicial estão inclusas taxas de franquias, estoque inicial e capital de giro. Entretanto, é preciso uma pesquisa aprofundada para saber o valor exato de seu investimento inicial. Assim, você terá clareza se ele cabe dentro do seu planejamento financeiro.

O retorno do seu investimento

Toda franquia ou mesmo os negócios, mesmo os não franqueados, precisam ter uma estimativa de retorno sobre o investimento inicial. Dessa forma, o chamado payback é o nome dado a este período para que seu investimento comece a te dar retorno. Perguntas sobre qual será o seu retorno e em quanto tempo precisam ser respondidas tendo como base uma análise profunda do mercado no qual se quer investir.

É muito comum que os franqueadores apresentem estes estudos de retorno de investimento. Assim, é comum que esquadrinhe estes estudos e se aprofunde neles. Só assim será possível avaliar se a franquia será vantajosa para você e se você tem condições de aguardar o retorno sobre o investimento.

Conheça a franquia

Algumas franquias oferecem desde o treinamento até o suporte contínuo para o desenvolvimento de seu negócio. Já outras oferecem um suporte inicial bem básico. Assim, conheça profundamente a franquia, converse com quem já está franqueado, estude, pesquise e saiba que tipo de suporte você terá em uma franquia. Afinal, este conhecimento inicial evitará grandes dores de cabeça ao longo do processo.

Conheça o modelo de negócio da franquia

Este ponto é muito parecido com o anterior, mas vai um pouco além. Dessa forma, é ter a mais plena consciência de que a marca, o conceito e o produto não são sua propriedade.

Franqueadores costumam ter regras muito rígidas quanto ao seu modelo de negócios e é natural que assim seja. Afinal, já imaginou se, por exemplo, uma franquia permitisse mudar a cor da fachada e o logotipo de determinada franquia de sanduíche?

É claro que você pode fazer algumas sugestões sobre alguns aspectos. Entretanto, é sempre o franqueador que lhe dará a permissão final de aplicar ou não alterações. Então, avalie este aspecto e, se estiver pensando em fazer tudo à sua maneira, reavalie para não ter grandes problemas futuros.

Avalie o mercado e estude projeções futuras

Realizar um estudo de mercado para investir em uma franquia é primordial. Tão primordial quanto ter o dinheiro para investir sem comprometer a sua vida financeira por longos períodos. Então, antes de investir, estude o setor no qual quer investir.

Franquias são ótimas possibilidades de negócio. Entretanto, tome todos os cuidados necessários, leia mais de uma vez nossas dicas, se aprofunde nelas e tenha sucesso!