Vale Gás nacional: Veja quem vai receber o auxílio

O Auxílio Gás foi lançado em novembro do ano passado e desde então vem beneficiando famílias brasileiras em situações vulnerabilidade. O objetivo é ajudá-las com um benefício para compra de um botijão de gás de 13kg.

Segundo as regras do programa, o pagamento do benefício é bimestral, no valor de 50% da média do preço do gás de cozinha, conforme o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quem tem direito ao vale-gás?

As famílias elegíveis são contempladas automaticamente pelo Ministério da Cidadania, sobretudo, por meio dos dados informados ao CadÚnico. Confira quem pode receber o benefício:

Famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa;

Famílias que recebem benefícios de programas do governo;

Famílias que possuem entre seus integrantes pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico.

Além disso, para a aprovação o programa segue os seguintes critérios:

Famílias com registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses;

Famílias com menor renda por pessoa;

Famílias com maior quantidade de pessoas;

Famílias que recebem benefício do Programa Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Contudo, tem prioridade nos pagamentos as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Qual o calendário de pagamento?

O pagamento do vale-gás segue o mesmo calendário de repasses do programa social Auxílio Brasil. A distribuição se baseia no final de Número de Inscrição Social (NIS) de cada cidadão. Confira o calendário segundo a metodologia bimestral de pagamento:

Final do NIS Abril Junho Agosto Outubro Dezembro 1 14/abr 17/jun 18/ago 18/out 12/dez 2 18/abr 20/jun 19/ago 19/out 13/dez 3 19/abr 21/jun 22/ago 20/out 14/dez 4 20/abr 22/jun 23/ago 21/out 15/dez 5 22/abr 23/jun 24/ago 24/out 16/dez 6 25/abr 24/jun 25/ago 25/out 19/dez 7 26/abr 27/jun 26/ago 26/out 20/dez 8 27/abr 28/jun 29/ago 27/out 21/dez 9 28/abr 29/jun 30/ago 28/out 22/dez 0 29/abr 30/jun 31/ago 31/out 23/dez

Como é feito o pagamento?

O vale-gás é pago normalmente via conta poupança digital do Caixa Tem, havendo exceção nos casos em que os beneficiários também recebem o benefício do Auxílio Brasil e recebem o pagamento por meio do cartão de saque oficial do programa.

Vale ressaltar que a validade da parcela do benefício do Programa Auxílio Gás é de 120 dias, ou seja, quatro meses, contados da data em que for disponibilizado o auxílio na opção de pagamento.

Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Ministério da Cidadania, através do número 111.