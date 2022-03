Vale vaga no Top 10: saiba como o paredão desta semana foi formado no BBB 22

A formação de paredão deste domingo (27) no BBB 22 prometeu e entregou fogo no parquinho. A dinâmica começou com o anjo, Paulo André, imunizando Arthur. Já a dona da liderança, Linna, mandou o atleta direto para o paredão

Veja os votos da casa:

Douglas votou em Lucas

Jessilane votou em Scooby

Paulo André votou em Lucas

Scooby votou em Lucas

Arthur votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Douglas

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Scooby

Os dois mais votados, Scooby e Lucas, estão no paredão. O mais votado, o estudante de medicina, teve direito à contragolpe. Ele puxou Eliezer.

Lucas, Scooby e Eliezer disputam o bate e volta.

