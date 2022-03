Valor do Auxílio Brasil: maioria julga insuficiente; entenda

Parece que o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 não tem agradado a maioria da população que o recebe. É o que aponta a pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada nesta semana.

Dos entrevistados 68% diz que o valor pago pelo governo federal é insuficiente para as despesas e apenas 29% acha que o valor atende as expectativas.

Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022

Os mais insatisfeitos dos grupos são:

Desempregados (72%);

Autônomos (71%);

Donas de casa (74%).

A insatisfação é maior nas famílias que ganham até dois salários mínimos e atinge 71% neste grupo.

Quem são as pessoas que recebem o Auxílio Brasil?

Matéria da Folha de São Paulo ainda aponta que a maior porcentagem dos pagamentos atinge quem recebe até dois salários mínimo, porém, “entre os que declaram renda de 2 a 5 salários mínimos, 10% dizem receber benefícios, assim como 3% dos que têm ganhos de 5 a 10 salários mínimos, o que pode ser um indício de falhas na execução do programa”.

A região com mais pessoa recebendo o Auxílio Brasil é o nordeste, com 37% dos beneficiários totais. Confira o perfil, de acordo com a ocupação, das pessoas que recebem:

Desempregados (41%)

Trabalham sem carteira assinada (33%)

Autônomos (29%)

Ao todo 23% da população brasileira recebe algum valor do Auxílio Brasil.

A pesquisa:

A pesquisa foi realizada de 22 a 23 de março e contou com 2.556entrevitados, de 181 municípios espalhados pelo país. A margem de erro apresentada é de dois pontos para mais ou para menos. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa leva a nomeação de BR-08967/2022.

Valor do Auxílio Brasil pode diminuir ainda mais

Uma notícia não tão boa para quem recebe o valor de R$ 400 do Auxílio Brasil é: o total pode ser reduzido ainda mais. Sim, a situação é incerta a partir de 2023.

O que acontece? O valor de R$ 400 do Auxílio Brasil foi garantido graças ao benefício extraordinário, porém este vai só até dezembro de 2022. Depois disso, seria necessário editar nova medida para manter os valores ou então ela será reduzido.

Pelo benefício extraordinário nenhuma família pode receber menos de R$ 400 mensais. Ou seja, sempre que a soma do valor é inferior, o governo libera um complemento para que a família atinja R$ 400.

Os valores pagos podem ser até superiores , isso se a composição familiar dar direito a valores extras.

Calendário completo Auxílio Brasil

Dígito final do NIS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 18/01 14/02 18/03 14/04 18/05 17/06 18/07 18/08 19/09 18/10 17/11 12/12 2 19/01 15/02 21/03 18/04 19/05 20/06 19/07 19/08 20/09 19/10 18/11 13/12 3 20/01 16/02 22/03 19/04 20/05 21/06 20/07 22/08 21/09 20/10 21/11 14/12 4 21/01 17/02 23/03 20/04 23/05 22/06 21/07 23/08 22/09 21/10 22/11 15/12 5 24/01 18/02 24/03 22/04 24/05 23/06 22/07 24/08 23/09 24/10 23/11 16/12 6 25/01 21/02 25/03 25/04 25/05 24/06 25/07 25/08 26/09 25/10 24/11 19/12 7 26/01 22/02 28/03 26/04 26/05 27/06 26/07 26/08 27/09 26/10 25/11 20/12 8 27/01 23/02 29/03 27/04 27/05 28/06 27/07 29/08 28/09 27/10 28/11 21/12 9 28/01 24/02 30/03 28/04 30/05 29/06 28/07 30/08 29/09 28/10 29/11 22/12 0 31/01 25/02 31/03 29/04 31/05 30/06 29/07 31/08 30/09 31/10 30/11 23/12