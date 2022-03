Valorant é a nova febre de apostas em termos de games

O Mundo dos jogos online vive um grande momento e está de deixando de ser algo caseiro, onde as pessoas jogam em casa, e virou algo profissional, com grandes jogadores e especialistas.

Para mostrar a mudança radical no mundo dos games, eles chegaram às casas de apostas online.

Um desses jogos que virou coqueluche no mundo e no Brasil é o Valorant. O game é um exemplo claro dessa transição entre o vídeo-game caseiro, onde crianças e adolescentes se divertem para o profissionalismo total, onde os jogadores treinam e estudam cenários e ainda são colocados nas bancas de apostas, onde as pessoas analisar qual o melhor momento e a forma de apostar.

Para se dar bem neste jogo como apostador é preciso estudo e conhecimento e muitos procuram como apostar em valorant.

As apostas viraram o ponto forte desse jogo, pois há um grande interesse em jogadores e apostadores nesta nova dinâmica que está no mercado.

O Valorant está a cada dia mais longe do mundo virtual e muito mais próximo do mundo real em termos de aposta e de valorização do game nas principais bolsas e plataformas do mundo.

Valorant cresceu muito desde seu lançamento, fazendo com que o jogo seja um dos mais procurados nos mercados de Esports. Além de procurado no mercado, a plataforma virou também uma atração à parte para quem gosta de jogos de ação.

O game, devido a sua qualidade visual, caiu no gosto do público, tanto para quem joga como lazer como para quem aposta em jogadores ou até mesmo em equipes.

Neste aspecto, para quem gosta de grandes emoções em uma aposta, trata-se de um prato cheio. O Valorante é a certeza de diversão e também de uma boa dose de estratégia para jogadores profissionais ou amadores e apostadores.

Para quem não conhece, o Valorant é um jogo de tiro onde o jogador é o personagem principal. O game é desenvolvido pela Riot Games, muito conhecida na cena de Esports pelo League of Legends.

A forma em que os desenvolvedores fizeram o game, o tornaram muito intuitivo e fácil de jogar, e com isso, atraiu uma verdadeira multidão de pessoas interessadas em jogar e também em apostar.

O fato do game ser novo, não quer dizer que ele não tenha audiência, muito pelo contrário, há uma legião de fãs, devido a dinâmica do jogo, que procuram o game para praticar, como forma de lazer, e também para apostar, que não deixa de ser também uma forma de lazer para alguns e para outros muito além disso, um verdadeiro negócio.

Os jogadores profissionais ainda não esgotaram as suas estratégias, pois trata-se de um jogo, que teoricamente é novo e com isso o domínio total das estratégias é algo ainda distante.

Segundo os sites especializados, o game é semelhante ao CS:GO.

Pela estrutura do jogo são São cinco jogadores que jogam em duas equipes, com objetivo de plantar a bomba em determinados locais do mapa.

Para muito, o game lembra é muito Overwatch, da Blizzard Entertainment.