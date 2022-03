Valores esquecidos: nascidos a partir de 1984 podem resgatar

A partir desta segunda-feira (21) pessoas que nasceram após 1984 ou empresas abertas após este período já pode agendar o resgate dos valores esquecidos nos bancos. A consulta pode ser realizada pelo site valores a receber, criado pelo Banco Central (BC).

Após a solicitação dos valores esquecidos, a instituição financeira responsável tem até 12 dias úteis transferir os valores. O montante pode ser enviado via Pix ou então por meio de conta bancária. A primeira opção pode ser escolhida diretamente no sistema, já a segunda é preciso entrar em contato com o banco que tem valores esquecidos.

Não se esqueça que é preciso ter a sua conta no nível prata para resgatar os valores, sendo que antes era necessário nível ouro, o que foi modificado.

Calendário dinheiro esquecido em banco

Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 7 a 11/3 12/3 Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19/3 A partir de 1984 21 a 25/3 26/3

Valores totais

A primeira fase do Programa Valores a Receber tem R$ 3, 9 bilhões em relação a pessoa física e outros R$ 620 milhões relacionados a empresa. É esperado que outras fases aconteçam e o existam liberações de outros valores.

Dinheiro esquecido em banco e pagamentos

Há duas maneiras de conseguir os valores esquecidos em bancos, pelo Pix ou diretamente na instituição.

Se você optar por Pix, o valor deve cair na sua conta em até 12 dias úteis. Você precisará selecionar no aplicativo “Solicitar por aqui” e escolher a chave Pix de preferência.

Já diretamente com o banco que esqueceu dinheiro, para quem não tem Pix, é preciso selecionar “solicitar via instituição”. Assim, que escolher está opção deve entrar em contato com a instituição e verificar a maneira de retirada dos valores. É possível consultar os canais de atendimento clicando no nome da instituição que está na tela.

Lembre-se que é necessário ter a conta no nível prata ou ouro para conseguir solicitar os valores.

