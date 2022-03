Veículo colide em poste de alta tensão em Cajazeiras; parte do bairro está sem energia

Foto: Felipe Oliveira/TV Bahia

Um carro colidiu em um poste de alta tensão na manhã deste domingo (6), em Cajazeiras. Após a batida, o poste caiu e ficou atravessado na pista impedindo o trânsito nos dois sentidos.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (TranSalvador), o trânsito foi desviado para vias secundárias e as vítimas que estavam no veículo foram levadas pelo SAMU.

Através de nota, a Coelba afirmou que equipe técnicas já trabalham na recomposição da rede elétrica do bairro. O fornecimento de energia em Cajazeiras 8 já estaria restabelecido para 47% dos clientes e a energia será completamente retomada após a conclusão da substituição do poste.

