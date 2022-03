Veículo da Seduc capota no bairro Pinheiro; veja imagens!

Um veículo a serviço da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc) se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, 03, no bairro do Pinheiro, em Maceió. Os ocupantes do automóvel tiveram ferimentos leves. Segundo informações, o carro capotou após um outro veículo, que seguia pela rua Manoel Menezes supostamente não…

Um veículo a serviço da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc) se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, 03, no bairro do Pinheiro, em Maceió. Os ocupantes do automóvel tiveram ferimentos leves.

Reprodução Redes Sociais

Segundo informações, o carro capotou após um outro veículo, que seguia pela rua Manoel Menezes supostamente não parar no cruzamento e atingir o carro da secetaria que seguia pela rua Coronel Lima Rocha. O condutor que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorros.

A secretaria emitiu nota a respeito do caso e informou que o motorista e o passageiro tiveram apenas escoriações leves, sendo liberados após atendimento na Unidade Básica de Saúde do Pinheiro. Além disso, a pasta confirmou os dados do outro carro envolvido no sinistro e informou que todas as medidas legais estão sendo tomadas, incluindo o registro da ocorrência junto a PMAL e a perícia oficial da SMTT.