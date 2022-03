Veja cinco dicas para não ser prejudicado pela greve do INSS

Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciaram nesta semana uma greve por tempo indeterminado. De acordo com relatos de sindicatos, os trabalhadores pedem por reajustes salariais neste momento. A situação é diferente em cada estado, mas em todos eles há uma preocupação com os segurados.

Representações sindicais dizem que a situação não é a mesma em todo o país. De acordo com os sindicatos, apenas 17 estados aderiram à greve até este momento. Por isso, servidores de algumas áreas do país estão com mais problemas do que outros. Veja abaixo algumas dicas para não se prejudicar ainda mais.

Verifique a situação da sua agência

Antes de sair de casa para realizar algum procedimento, é importante checar se a agência para qual você marcou um serviço está mesmo aberta. Alguns pontos de atendimento funcionam normalmente, outros estão com grupo de trabalho reduzido e outros estão fechados. O cidadão pode conferir a situação específica da sua localidade ao entrar em contato com a sua agência.

Caso o cidadão identifique que a agência para qual ele marcou o serviço está fechada ou com um grupo de atendimento menor, a dica é remarcar o atendimento. Ele pode fazer isso ao usar o app do Meu INSS, ou mesmo o site oficial de mesmo nome. Ele pode escolher qual seria o outro dia de melhor interesse para o cidadão.

Tente realizar o serviço pela internet

É verdade que nem todo mundo tem familiaridade com a internet. Mas uma saída para tentar passar pela situação é tentar realizar o serviço que deseja de forma remota. O INSS oferece 91 serviços de maneira online. O cidadão apenas precisa procurar no site ou app do Meu INSS para se certificar de que a opção existe para o seu interesse.

Peça a documentação no INSS

Caso o cidadão se desloque até uma agência do INSS e não consiga atendimento, uma dica é pedir uma documentação que comprove que ele esteve por lá. A papelada pode ser usada como uma prova de que o indivíduo tentou ser atendido na data marcada e não conseguiu por causa da greve.

Outra dica é tirar uma foto da agência fechada para o caso de nenhum atendente aparecer no local. De acordo com analistas do próprio INSS, isso também pode servir como prova de que o cidadão tentou um atendimento, mas não conseguiu por causa da greve dos servidores do próprio Instituto.

A greve do INSS

A paralisação dos servidores do INSS, aliás, começou na última quarta-feira (23). O movimento tem o comando da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

De acordo com a organização, a paralisação não tem prazo para término. Eles pedem reajuste emergencial de 19,99%, revogação da Emenda do teto de gastos públicos e também melhorias nas condições trabalhistas.

Ainda segundo a Federação, esses são os 17 estados que aderiram ao movimento até agora:

Bahia,

Ceará,

Espírito Santo,

Goiás,

Tocantins,

Maranhão,

Minas Gerais,

Mato Grosso do Sul,

Mato Grosso,

Pará,

Pernambuco,

Paraná,

Piauí,

Rio Grande do Norte,

Rio Grande do Sul,

Santa Catarina e

São Paulo