Veja com se proteger do novo golpe da atendente virtual do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fez um novo alerta no final da última semana. De acordo com as informações da autarquia, bandidos acabaram de criar uma nova versão para golpes. Eles estariam se passando pela chamada atendente virtual para conseguir fazer novas vítimas. A falsa “Helô” já enganou algumas pessoas.

De acordo com o INSS, o golpe acontece com o objetivo de roubar alguns dados pessoais de segurados do Instituto. Para isso, eles lançam mão de contatos através de aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Neste momento, eles se apresentam para a potencial vítima como uma suposta central de atendimento virtual.

A quadrilha passa algumas informações básicas para que os segurados possam acreditar. Entre outras coisas, eles também enviam para o cidadão uma espécie de número de protocolo. A numeração, obviamente falsa, funciona apenas para dar um ar de mais credibilidade ao golpe em questão.

O INSS afirma que todas as pessoas que receberam uma suposta mensagem da “Helô” pedindo dados pessoais precisam bloquear o número, seja através do WhatsApp ou de outros aplicativos de mensagens. Além disso, o cidadão também não deve dar nenhuma informação como dados pessoais, fotos ou documentos.

Uma dica do INSS é manter os dados de contato sempre atualizados na base de informações do Instituto. De acordo com a autarquia, a prática faz com que se diminuam as chances de recebimentos de mensagens como essas. É possível realizar as atualizações pelo aplicativo Meu INSS ou ainda pelo número de 135.

Momento propício para golpes

Além do INSS, a Polícia Federal (PF) também falou sobre o assunto recentemente. De acordo com o órgão, vários bandidos se aproveitam justamente deste momento para conseguir aplicar golpes nas pessoas que fazem parte do benefício.

Neste momento, o Governo Federal realiza os pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional ao mesmo tempo. Além disso, o Banco Central (BC) está em processo de liberação de saques de dinheiro esquecido em instituições financeiras.

Não parou por aí. O próprio INSS segue com os pagamentos das suas aposentadorias e benefícios. O contexto se tornou um terreno fértil para desinformação. Os bandidos aproveitam para tentar confundir os cidadãos.

Golpe no INSS

No caso específico do INSS, o Instituto lembra que a “Helô” é uma espécie de plantão de dúvidas da autarquia. Para entrar em contato com ela, é preciso entrar primeiro na sua conta no aplicativo Meu INSS.

Não há, portanto, nenhuma possibilidade desse sistema convidar as pessoas para uma conversa no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo de mensagens. Dessa forma, quem recebe uma notificação deste tipo, já deve entender que se trata de um golpe.

Quando o INSS entra em contato com o cidadão, ele faz isso através de um SMS. De acordo com a autarquia, eles usam o número 280-41. O Instituto diz ainda que não envia nenhum link para que o cidadão clique e forneça informações.