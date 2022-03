veja como calcular o valor do seu 13º antecipado

O Governo Federal bateu o martelo e decidiu antecipar os pagamentos do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Planalto também divulgou os detalhes sobre os valores desses repasses. Veja como fazer o seu cálculo para saber quanto poderá receber.

De acordo com informações do INSS, o valor do 13º salário varia de acordo com os recebimentos de cada segurado. Deste modo, um cidadão precisa saber quanto ganha normalmente de forma mensal para entender quanto ganhará nesta antecipação. Vale lembrar que serão duas parcelas de repasses.

Primeira parcela do 13º salário

Na primeira rodada, os usuários receberão exatamente a metade do seu benefício. Então se um cidadão recebe R$ 1212 de aposentadoria, por exemplo, ele receberá R$ 606 neste primeiro pagamento. Essa é uma regra que vale para todo mundo. A primeira liberação corresponde a 50% do valor total.

Segunda parcela do 13º salário

Já na segunda rodada, o cidadão receberá os outros 50%. Então no caso de um cidadão que recebe um salário mínimo, ele pegará agora os outros R$ 606. Aqui, no entanto, há uma diferença. Os segurados terão o desconto dos valores devidos no Imposto de Renda. Isso não vale para todo mundo, mas apenas para quem tem a obrigação de fazer essa declaração.

No fim das contas, o valor que os cidadãos receberão é basicamente o mesmo que eles receberam no final do ano caso o Governo não tivesse optado por adiantar esses repasses. As regras seguem basicamente as mesmas. O cidadão poderá receber naturalmente mais um salário de mesmo patamar dos que ele recebe habitualmente.

Quem tem direito ao 13º do INSS

De acordo com informações do próprio Governo Federal, a antecipação do 13º salário do INSS é uma realidade para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto. Todos eles podem pegar a quantia.

O mesmo vale para as pessoas que recebem outros benefícios como o auxílio-acidente, o Benefício por Incapacidade Temporária, pensão por morte ou mesmo o auxílio-reclusão. Todos podem pegar esse dinheiro da antecipação.

Ao todo, o Governo Federal calcula que pouco mais de 30 milhões de pessoas poderão receber o dinheiro dessa antecipação. Em geral, o Planalto estima que a medida deverá injetar pouco mais de R$ 56,7 bilhões na economia.

As datas

O Governo Federal também anunciou o calendário oficial de pagamentos. De acordo com o Planalto, as datas dos recebimentos serão basicamente as mesmas que o cidadão já segue nas liberações dos seus benefícios.

A primeira parcela da antecipação deverá cair na conta das pessoas entre os dias 25 de abril e 6 de maio. Já a segunda rodada chegará ao bolso desses brasileiros entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

É importante lembrar que o INSS se baseia em dois calendários. O primeiro serve para as pessoas que recebem 1 salário mínimo nos seus benefícios. Já o segundo serve para os indivíduos que recebem mais do que esse patamar. Nos dois casos, é preciso se basear no número final da inscrição para saber quando receberá a antecipação.