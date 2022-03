Veja como cancelar a conta no banco digital

O Banco Inter garante diversos benefícios aos seus usuários, como cartão de crédito sem anuidade, TEDs ilimitadas e gratuitas e saques sem cobranças. Apesar disso, se por algum motivo o usuário desejar desativar sua conta, o procedimento é bastante simples.

É importante ressaltar que os clientes que excluiram a conta mas se arrependeram do cancelamento precisam aguardar um prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses para poder solicitar a abertura de uma nova conta. O processo de abertura da conta deve ser feita diretamente pelo App do Inter preenchendo os dados solicitados pelo banco digital.

Saiba como excluir uma conta no Banco Inter

A conta digital do Banco Inter pode ser cancelada a qualquer momento de forma 100% online e sem burocracias. Para isso, o cliente não pode possuir nenhuma pendência com o banco digital, ou seja, não pode possuir contas em aberto. Desta forma, se o usuário está em dia com o banco, o primeiro passo para cancelar a conta é acessar o site do Inter.

Após acessar o endereço https://contadigital.bancointer.com.br/, é necessário clicar em “Acessar” e escolher o tipo de conta digital utilizado. Após ler o aviso enviado pelo site, o usuário deve clicar em “Estou ciente”. Em seguida, no aplicativo no banco será preciso tocar na opção “iSafe e Internet Banking” e “QR Code”. Após gerar o QR Code, o cliente precisa apontar a câmera do celular para a tela do computador, autenticar o QR Code e fazer login na conta.

O próximo passo é acessar a área “Encerramento de conta” localizada no menu superior no site do Inter. Ela pode ser localizada na opção “Serviços”. O site do Inter solicitará então que o usuário escolha o motivo do cancelamento. Por fim, será preciso fazer download do Termo de Encerramento da Conta Digital e marcar a opção “Li e aceito o termo de encerramento” e “Avançar”.

O usuário deve ler as informações disponibilizadas pelo Banco Inter e clicar em “Confirmar”. Se houver dinheiro na conta será preciso selecionar uma conta de destino para o saldo disponível, preenchendo as informações solicitadas pelo banco digital e clicando em “Avançar”.

Por fim, para completar o pedido de encerramento da conta no Banco Inter, será preciso fazer uma autenticação da solicitação. Para isso, o usuário deve abrir o aplicativo do Inter, clicar em “iSafe e Internet Banking”, “iSafe” (o token digital do banco) e em seguida em “Ver o código”, onde será preciso copiar o número gerado na tela de autenticação do site.

Quanto tempo a conta demora para ser encerrada?

De acordo com o Banco Inter, após realizar todos os procedimentos para encerramento da conta informados anteriormente, o banco digital tem até 30 dias corridos para enviar uma resposta ao usuário.

Apesar da espera, se não houver pendências ou pagamentos em atraso com o Banco Inter que possam tornar o processo de cancelamento da conta um pouco mais lento, a conta do usuário deve ser encerrada dentro do prazo de 30 dias, sem mais burocracias.