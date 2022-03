Veja como fazer o cultivo de begônia

Você conhece a flor chamada begônia? Ela é uma das flores mais usadas para fazer lindas decorações. Então, hoje, nos acompanhe e veja como fazer o cultivo da begônia! Você vai se admirar com facilidade! Portanto, confira agora todas as nossas dicas incríveis.

As begônias

Você sabe como fazer o cultivo da begônia? Sempre falamos em begônia, mas o correto seria begônias. Isso mesmo, no plural, pois existe uma variedade bem grande de espécies. Mudam de tamanho, de coloração, e algumas até mesmo se parecem com rosas. Assim, a única coisa que não muda é a beleza que possuem.

Dizem que begônia significa principalmente: “cordialidade que vem do coração” e assim traz como símbolo a delicadeza. E são plantas que se agradam bem do clima tropical que temos aqui.

Quais begônias existem?

Begônia comum, begônia grandis, begônia asa de anjo, begônia de cera, begônia fimbriata, begônias pendentes, begônia rex etc. Essas são algumas das espécies que encontramos por aí embelezando jardins e casas. Dessa forma, cada uma tem uma especificidade. Entretanto, de modo geral, o seu cultivo não diferencia muito de uma espécie para outra.

Veja como fazer o cultivo begônias

Se você quer aprender como ter essas plantas em casa, então prepare-se. Afinal, temos dicas ótimas. Então, veja a seguir as informações.

O tipo de solo

Já falamos acima que as begônias se agradam do clima tropical. Então, ela não pode ser cultivada em solos encharcados. Os solos precisam ser mais secos, mas alimentados. Assim, uma boa compostagem de terra tornará o solo ideal para o cultivo.

As begônias precisam de fertilizantes pelo menos a cada trimestre. Para comprar o fertilizante ideal, se informe em uma floricultura e leia sempre o rótulo do produto para usar corretamente.

Utilize um filtro de drenagem

Para cultivar a begônia e ter o prazer de vê-la se desenvolver, é preciso garantir que a água usada para regar não fique depositada no fundo do vaso onde ela está plantada.

O excesso de água depositada vai causar o apodrecimento da raiz, fazer as folhas caírem e tornar o ambiente propício para fungos. Assim, isso irá destruir a sua planta!

Cuidado ao regar

Jamais molhe as plantas! Também é bom repetir: não exagere na quantidade de água. Dessa forma, o ideal é molhar a planta pela manhã. Assim, durante o dia, o excesso de água vai evaporar e garantir o crescimento saudável.

Iluminação para cultivar a begônia

Begônias não gostam de frio ou lugares escuros. Então, faça o cultivo em um lugar que ela receba luz solar. Troque o vaso de lugar para que este contato entre os raios de sol e sua begônia aconteça. É importante que a begônia receba luz pela manhã e no fim de tarde. Entretanto, esta dica não vale para as begônias que têm muita folhagem, sobretudo se estas folhagens forem em um tom verde-claro. Portanto, para estas o ideal é um tempinho de sol pela manhã e depois mantê-las longe do calor e do sol.

Delicadezas e cuidados adicionais com sua begônia

Mas e se suas begônias ficaram murchas? A primeira coisa a se fazer é investigar os motivos! Ela pode ter recebido pouca água, então o melhor a fazer é hidratar sua planta. Por isso, molhe-a e aguarde para ver se a planta reage.

Se o problema for o excesso de água na terra, considere replantar em um solo mais seco.

A raiz do problema pode ser alguma infestação de pragas ou fungos. Então, avalie as folhas de todos os lados e, caso comprove a existência de contaminação por qualquer microrganismo, o melhor a ser feito é consultar um floricultor. Assim você vai saber como lidar com isso, a depender das suas espécies de begônia.

Caso não saiba, tire uma foto da sua planta para mostrar na floricultura. Eles te dirão como agir para tentar recuperar a planta, além de te dar dicas preciosas de nutrientes, que podem ser comprados para “alimentar” a sua begônia.

Último lembrete sobre o como cultivar begônias

Já sabemos que existem vários tipos de begônias, não é mesmo? Aqui apresentamos os modos mais gerais de cultivo e cuidados. Entretanto, é importante que você identifique o tipo (ou tipos) de begônias que vai cultivar para ter cuidados específicos, caso sejam necessários dependendo do tipo.

Begônias demandam cuidado e carinho no trato. Por isso, saiba que são plantas que agradecem seus cuidados com a sua versatilidade e beleza na decoração de sua casa ou jardim.

Esperamos ter contribuído para que suas begônias estejam sempre lindas e trazendo boas energias para a sua casa, escritório ou para uma pessoa que você queira presentear!