Veja como limpar teclado de computador

Uma coisa é fato, por mais inofensivo que pareça, o teclado de computador é um objeto bem sujinho! Entretanto, o problema é descobrir a forma correta de limpar o teclado sem danificar esse produto tão precioso para nosso dia a dia. Por isso, agora vamos te ensinar como limpar teclado de computador! Então, veja nossas dicas incríveis.

Saiba mais sobre o teclado de computador

Afinal, como limpar teclado de computador? Veja que interessante, o teclado foi criado bem antes do computador! Isso, mesmo! Primeiro foi criado para os telégrafos, posteriormente para as máquinas de escrever e, finalmente, se tornou o periférico que conhecemos (e sem o qual não vivemos) hoje.

Talvez você nunca tenha precisado usar uma máquina de escrever, ou de datilografia, como também é chamada. Mas saiba que quando surgiram foi uma revolução e se tornaram muito populares. Pode perguntar a alguém mais velho da sua família como era chique saber datilografar. Dessa forma, era algo que abria muitas portas no mercado de trabalho.

Pois bem, quando os computadores surgiram, era quase natural transportar o modelo de datilografia para o teclado. Aliás, mais uma curiosidade: o teclado do seu computador de mesa ou notebook tem as mesmas posições das letras que seus avós, os teclados de antiga máquina.

Importância de limpar teclado de computador

O teclado é um periférico consagrado para o uso. Entretanto, mesmo sendo tão importante, é meio negligenciado quando o assunto é limpeza.

Neste quesito, temos uma informação preocupante para te passar. Há algum tempo atrás, um grupo de biólogos no Reino Unido fez uma avaliação minuciosa em 33 teclados de computadores e descobriram que, além de poeira, pedaços de grampos de papel e outras sujidades, alguns estavam completamente tomados de bactérias e outros microrganismos.

Um outro estudo feito na Universidade do Arizona apontou que um desktop teria mais sujeiras que um vaso sanitário. Neste estudo, alguns computadores foram retirados com todos os periféricos para higienização e as mesas ficaram em uma espécie de quarentena. Pasme!

Por outro lado, é preciso reforçar a real necessidade de limpar o computador e principalmente o teclado (e até o mouse). Afinal, foi o que o COVID-19 nos ensinou. Que superfícies como maçanetas, corrimão, bancadas e, óbvio, também teclados não higienizados carregam todas as chances de passar doenças.

A sujeira do teclado acaba estragando o periférico, começa diminuindo a velocidade (já viu teclas ficarem presas e voltarem a funcionar depois de uma leve batidinha?) e, por fim, estragam os componentes tão sensíveis do equipamento.

Como limpar teclado de computador

Assim, para evitar todas estas complicações que citamos até agora, veja como limpar o teclado:

primeiro desconecte o teclado do computador e, se for sem fio, desative o pareamento; coloque toalhas de papel cobrindo a superfície na qual irá limpar o teclado. Então, comece dando virando para baixo e dando uma leve (leve) pancadinha no mesmo para sair as sujidades escondidas nas teclas; depois, com um pano macio (de preferência microfibra que não solta fiapos), passe pelo teclado para retirar a poeira; use um pano macio embebido com álcool em toda a superfície do teclado (dos dois lados); depois, com um cotonete molhado com álcool, passe gentilmente em todas as teclas e no espaço entre elas; Invista na compra de um spray de ar comprimido para retirar a sujeira. O resultado é muito bom, principalmente para teclado de notebook; Se a sujeira estiver impregnada debaixo de alguma tecla, tente retirar com suavidade, usando um palito de dentes. No entanto, tome cuidado para não danificar a peça, que é extremamente sensível; Uma boa ideia é ter um pincel com cerdas bem macias em mãos e passar sempre no seu teclado. Existem muitos modelos de pincel escolar, por exemplo, bem baratinhos; Em lojas especializadas existem soluções prontas para limpeza de tela, teclados e mouse. Então, consulte um vendedor e sempre informe a ele qual o material de que seu teclado é feito, para usar um produto apropriado.

Evite sujá-lo

Estas são algumas dicas de como limpar o teclado, mas é importante também evitar que a sujeira se acumule. Então evite comer e fumar enquanto digita. Tome cuidado com acidentes, tipo copo de suco, café ou, até mesmo, água derramados. Se acontecer, seque imediatamente e passe um pano com álcool.

Se o teclado no qual trabalha for de uso coletivo, é muito mais recomendável fazer a limpeza e higienização dele antes e depois de usar. Entretanto, caso não possa, certifique-se de passar álcool em suas mãos logo depois do uso e lavá-las! Proteja seus equipamentos, mas principalmente sua saúde!