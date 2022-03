Veja como regularizar seu CPF pelo celular

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos registros mais importantes para os brasileiros. Diante disso, estar em situação irregular com o cadastro pode impedir o cidadão de conseguir muitos serviços, inclusive os de crédito.

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos registros mais importantes para os brasileiros. Diante disso, estar em situação irregular com o cadastro pode impedir o cidadão de conseguir muitos serviços, inclusive os de crédito. Continue nos acompanhando!

Como regularizar o CPF pela internet?

A regularização do CPF pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo do órgão, veja como funciona.

Veja como realizar o procedimento pelo site:

Acesse o site da Receita Federal e clique na em “Meu CPF”; Em seguida, clique em “Atualizar CPF” entre os serviços disponibilizados; Feito sito, toque na opção “Etapas para realização desse serviço; Role a barra lateral para baixo até achar a caixa de texto “Canais de Prestação”. Depois, clique no serviço “Web: Regularizar CPF que esteja suspenso”. Na sequência, preencha as informações solicitadas. Os campos “Nome e Nome da Mãe” necessitam ser preenchidos igualmente aos apresentados na Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, para que você não tenha problemas futuramente; Após preencher corretamente todas as informações é só enviar”.

Baixe o aplicativo Pessoa Física; Clique em “Serviços CPF”; Selecione “Regularização de suspensos”; Obedeça às instruções para atualizar os dados cadastrais.

Em alguns casos o cidadão deverá comparecer em uma das unidades da Receita Federal para regularizar o CPF, o cidadão será informado, se for preciso comparecer presencialmente.

Quem pode regularizar pela internet?

De modo geral, só poderá regularizar o seu CPF por meio do aplicativo ou site quem possui a situação cadastral suspensa. É possível consultar a situação do seu documento no site da Receita Federal. Contudo, vale ressaltar que existem cinco outros status cadastrais do CPF, veja quais:

Regular: não há pendências no cadastro;

Pendente de regularização: o cidadão não entregou alguma declaração do Imposto Renda;

Suspenso: o cadastro tem alguma falha ou está incompleto;

Cancelado: o documento foi cancelado devido à diversidade de inscrições ou por decisão administrativa, ou judicial;

Nulo: existe fraude na inscrição e por esse motivo, o CPF foi anulado;

Titular falecido: foi constatado o falecimento do cidadão.