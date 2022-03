Veja dicas de como limpar prata de forma eficiente

Você sabe como limpar prata de forma eficiente? Com as nossas dicas incríveis fica muito mais fácil fazer isso. A prata é um material lindíssimo para utilizar em diversos itens na nossa casa, desde acessórios como brincos, anéis, até talheres e objetos de decoração. Veja neste artigo como limpar e deixar sua prata sempre brilhando.

Por que a prata escurece?

A oxidação é um processo natural da prata, e ele acontece graças a uma reação com o ambiente externo.

Antes de tudo, vale dizer que não há como evitar que este processo ocorra, porém, o que devemos saber é que é totalmente possível recuperar qualquer objeto de prata, e nem custa muito pra isso.

Antes de iniciar o processo de clareamento dos seus itens de prata, realize uma pré-lavagem como de costume, com água e sabão neutro, para, só então partir para as receitas.

Como limpar talheres e bandejas de prata?

Uma mesa posta com itens de prata fica completamente diferenciada. Desde os talheres, passando pelas bandejas e demais recipientes, seu brilho com certeza roubará a cena.

Sendo assim, para limpar seus utensílios você vai precisar de um balde ou bacia que caiba os utensílios.

Além disso, para cada litro de água:

3 colheres de sal;

3 colheres de bicarbonato.

Deixe os itens de molho por pelo menos 1 hora, podendo até esfregar com o lado amarelo da esponja de louça. Enxágue e seque os utensílios.

Como polir objetos maiores feitos de prata?

No caso de bandejas, castiçais e demais itens de decoração, você pode fazer uma pasta de bicarbonato de sódio e aplicar com um pano macio por toda a superfície do objeto. Logo após, vá polindo com uma flanela.

Como limpar joias de prata?

O suor funciona como um oxidante para as joias de prata, pois, além de escurecer, ela fica com pequenas crostinhas de sujeiras, principalmente em brincos e correntes.

Para limpar essas peças, a melhor receita sem sombra de dúvidas é a pasta de dente.

Aplique a pasta de dente sobre a joia, com auxílio de uma escova de dentes que você não usa mais. Esfregue por poucos minutos e coloque de molho na água por mais alguns instantes. Feito isso, esfregue novamente, enxágue e seque.

O flúor presente na pasta de dente age diretamente amolecendo este tipo de sujeira.

Como devolver o brilho para joias antigas de prata?

No caso de peças envelhecidas, bem escurecidas e oxidadas, utilize esta receita para dar um novo respiro de vida para as peças:

Primeiro leve ao fogo baixo 2 copos de água;

Logo após, adicione 2 colheres de bicarbonato de sódio;

Coloque as pratas na mistura;

Por último, deixe ferver por 5 minutos.

Quando amornar, seque-as com um pano macio. Tenha uma escova de cerdas macias para realizar a escovação juntamente com o polimento para finalizar o processo.

Quais os melhores produtos para limpar a prata?

A limpeza da prata pode ser feita com o que você já tem em casa.

Vinagre, sal, bicarbonato de sódio e pasta de dente são itens que sempre estão disponíveis para uso na maioria dos lares.

No dia a dia, sempre que puder, lave sua joia ou seu item de decoração com sabão de coco, pois ele irá retardar o processo de oxidação.

Papel alumínio limpa a prata?

Há uma reação que não se sabe o porquê exatamente da prata com o sal, mas, em conjunto, esses dois elementos devolvem o brilho dos objetos de prata.

Para usufruir dessa receita um tanto simples, porém muito inusitada, você vai precisar de:

Vasilhame que caiba o objeto;

Água quente para cobrir;

1 colher de sal para cada litro de água;

1 colher de bicarbonato para cada litro de água;

Folha de papel alumínio;

Forre o vasilhame com a folha de papel alumínio, encha de água quente com os demais ingredientes, coloque o objeto e o deixe de molho por 2 horas. Seque polindo para dar mais brilho ainda.

Dicas para cuidar da sua prata

Evite realizar trabalhos domésticos com suas joias, principalmente anéis. Sempre retire suas joias para não entrar em contato com outros produtos e encurtar a vida útil da peça.

Sempre que lavar seus objetos de prata, seque com um pano de algodão macio, pois isso evita manchas e fiapos indesejáveis.

Guarde em locais adequados. Evite deixar joias na pia do banheiro e utensílios de cozinha espalhados pela casa ou misturados com outros itens.

Por fim, esperamos que tenha gostado das dicas e que consiga fazer com que suas joias brilhem cada vez mais! Em caso de dúvida, volte aqui e confira novamente as receitinhas para te auxiliar!