Veja dicas de limpeza para azulejos de cozinha

A limpeza dos azulejos da cozinha é muito importante, uma vez que este espaço é necessário estar sempre limpo e higienizado. Por isso, nós vamos ensinar dicas de limpeza para azulejos de cozinha. Além de limpar, também vamos mostrar como realizar a manutenção desta higienização. Então, confira todas as nossas dicas incríveis.

Confira dicas de limpeza para azulejos de cozinha

Em muitas casas o azulejo está presente na cozinha, como forma de possibilitar que a sujeira não fique impregnada em suas paredes. Os azulejos podem ser de diferentes marcas e modelos (grandes, pequenos), fazendo do espaço em que está colocado um ambiente propício para a proliferação de bactérias, fungos, mofos e gordura. Por isso a importância da limpeza para azulejos de cozinha.

Um ponto muito importante para que a limpeza seja realizada de forma mais fácil é a frequência com que você limpa os azulejos. Então, sempre que você usar a cozinha, faça uma limpeza leve nos azulejos. Assim, passe um pano úmido com detergente neutro.

Semanalmente, faça uma limpeza mais profunda com as dicas que vamos apresentar.

Não esqueça que limpar os azulejos envolve também a limpeza dos rejuntes. Afinal, estes também podem ficar cheios de gordura e sujidades. Entretanto, cuidado na hora de limpar os rejuntes, para não arranhar os azulejos.

Começando a limpeza de azulejos de cozinha

Antes de iniciar a limpeza dos azulejos e rejuntes da cozinha, observe o estado de sujeira e gordura presentes no azulejo. Isso servirá para perceber qual é a necessidade de limpeza.

Se os azulejos estiverem com pouca sujeira e somente com uma camada fina de gordura, opte por realizar uma limpeza com misturas mais leves. Entretanto, se a sujeira estiver grossa e a gordura impregnada, utilize misturas mais pesadas para realizar a limpeza.

Você pode usar produtos caseiros e muito eficientes como produtos vendidos em supermercados próprios para a limpeza. Veja quais são:

Usando produtos industrializados desengordurantes

Os produtos desengordurantes industrializados são facilmente encontrados em supermercados com a promessa de limpar perfeitamente a sujeira e a gordura. Dessa forma, para usá-los, borrife o produto no azulejo e deixe o produto agir por 10 minutos, ou, então, faça como é indicado no frasco. Em seguida, passe um pano umedecido para retirar o produto.

Usando detergente neutro e água morna

Essa mistura é utilizada para fazer a limpeza diária dos azulejos. Sendo assim, passe um pano umedecido com água morna e detergente neutro nos azulejos. Na sequência, passe um pano umedecido somente com água para retirar o detergente dos azulejos. Então, seque os azulejos com um pano seco.

Usando vinagre branco e suco de limão

Para fazer a limpeza mais pesada, utilize a seguinte mistura: 1 xícara de vinagre branco, 1 xícara de suco de limão e água. Então, deixe a mistura na parede por 20 minutos. Após esse tempo, passe um pano umedecido com água e, depois, seque com um pano macio.

Usando bicarbonato de sódio e água morna

A limpeza semanal pode ser feita da seguinte maneira: faça uma pasta com 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio e um pouco de água morna. Então, passe a pasta nos azulejos e nos rejuntes, deixando agir por 20 minutos. Após esse tempo, passe um pano umedecido com água e, em seguida, seque com um pano macio.

Usando amido de milho e água

Esta mistura é muito utilizada para clarear azulejos brancos. Aplique a mistura de 1 litro de água e 1 colher de sopa de amido de milho. Para aplicar, utilize uma esponja macia. Então, deixe a mistura agir por 1 hora e, depois, limpe com um pano umedecido com água. Para finalizar, seque os azulejos com um pano seco.

Usando água sanitária

A água sanitária atua nos azulejos encardidos ou amarelados. Para isso, dilua uma parte de água sanitária em três partes de água e coloque num borrifador. Em seguida, espirre nos azulejos e deixe agir por 30 minutos. Passado esse tempo, esfregue com uma esponja, tanto os azulejos quanto os rejuntes. Então passe um pano umedecido com água para retirar a água sanitária. Por fim, seque.

Usando escova de dentes nos rejuntes

Sabe aquela escova de dente velha que você não usa mais?

Então, use-a para limpar os rejuntes em qualquer uma das dicas acima.

Obs:

O pano umedecido serve para tirar o produto do azulejo;

O pano seco serve para dar brilho ao azulejo;

A finalização da limpeza pode ser feita passando um pano umedecido com a mistura: 1 litro de água e ½ xícara de lustra móveis. Assim, a mistura irá formar uma camada de proteção contra sujeiras e gorduras.

Agora que você já leu as dicas de limpeza de azulejos de cozinha, arregace as mangas e mãos à obra! O ar de limpeza e higienização causado pela limpeza dos azulejos vai te surpreender!