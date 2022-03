Veja o que abre e o que fecha em Salvador e RMS no período do carnaval

Foto: Reprodução

Sem carnaval pelo segundo ano seguido por causa da pandemia, boa parte do comércio de Salvador funcionará normalmente de 25 de fevereiro a 2 de março, período em que aconteceria a festa. No entanto, alguns estabelecimentos terão mudanças no horário. Confira abaixo os horários de funcionamento dos shoppings e supermercados de Salvador e da região metropolitana nesses dias:

O Shopping Paralela tem funcionamento normal no período de Carnaval, de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h (praça de alimentação), e 13h às 21h (lojas).

O Shopping Bela Vista funcionará normalmente durante o período do Carnaval, de 25 de fevereiro (sexta) até 2 de março (quarta), nos seus horários convencionais: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h.

No período em que seria realizado o Carnaval, 24/02 a 02/03, o Salvador Shopping funciona normalmente: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Apenas as agências bancárias estarão fechadas segunda e terça-feira, dias 28/01 e 01/03.

Salvador Norte Shopping

No período em que seria realizado o Carnaval, 24/02 a 02/03, o Salvador Norte Shopping funciona normalmente: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Apenas as agências bancárias estarão fechadas segunda e terça-feira, dias 28/01 e 01/03.

Quinta-feira a sábado, 24 a 26 de fevereiro

Lojas – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Drive thru – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 9h às 22h

Domingo, 27 de fevereiro

Lojas – Funcionarão das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Segunda a quarta-feira, 28 de fevereiro a 02 de março

Lojas – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Drive thru – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 9h às 22h

Bancos – De acordo com comunicado da Febraban, cumprindo resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido, portanto as agências da CEF e BB estarão fechadas nos dias 28/2 e 01/03/2022, e início de expediente na quarta-feira às 12:00h.

Sexta-feira e Sábado (25 e 26/02) – 9h às 22h

Domingo (27) – 12h às 21h

Segunda a quarta (28/02 a 02/03) – 9h às 22h

Sexta-feira 25 de fevereiro

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Funcionam das 10h às 16h

Lotérica: Funcionará das 9h às 18h

Sábado, 26 de fevereiro

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Não funcionam

Lotérica: Não funciona

Domingo, 27 de fevereiro

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 6h às 20h

Bancos e Lotérica: Fechados

Segunda e terça-feira, 28 de fevereiro e 01 de março

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Fechados

Lotérica: Funcionará das 9h às 16h

Quarta-feira, 02 de março

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Funcionarão das 12h às 16h

Lotérica: Funcionará das 12h às 19h

De quinta a sábado, 24 a 26 de fevereiro

Lojas e Quiosques – Funcionam das 09h às 20h

Restaurantes – Funcionam das 09h às 20h

Domingo, 27 de fevereiro

Lojas e Quiosques – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

Segunda e terça, 28 de fevereiro e 1º de março

Lojas e Quiosques – Funcionam das 09h às 20h

Restaurantes – Funcionam das 09h às 20h

Quarta-feira (23/02) – 9h às 21h

Quinta-feira (24/02) – 9h às 21h

Sexta-feira (25/02) – 9h às 21h

Sábado (26/02) – 9h às 20h

Domingo (27/02) – FECHADO

Segunda-feira (28/02) – 9h às 21h

Terça-feira (01/03) – 9h às 21h

Quarta-feira (02/03) – 9h às 21h

Nesta sexta-feira (25), o centro comercial abrirá as portas das 9h às 21h. Já no sábado (26), tanto lojas, quanto a praça de alimentação funcionará das 9h às 20h.

No domingo, 27 de fevereiro, o cinema e a praça de alimentação funcionarão das 11h às 19h e as Lojas Americanas, Marisa, Riachuelo e C&A, das 11h às 17h. As demais operações estarão fechadas.

De 28 de fevereiro a 02 de março, o funcionamento será normal, das 9h às 21h.

Durante o Carnaval, o horário de funcionamento do Parque Shopping Bahia vai seguir normal: de segunda a sábado todas as lojas funcionam de 10h às 22h. No domingo, lojas âncoras e alimentação funcionam de 12h às 21h; a Alameda Gourmet das 12h às 22h e demais lojas e quiosques de 13h às 21h.

Lojas e demais serviços, como os espaços de alimentação: 9h às 20h, de segunda a sábado. No domingo, a partir das 12h.

RedeMix Supermercado: das 6h às 21h. No domingo, encerrará o atendimento uma hora mais cedo, às 20h.

Drogaria São Paulo: das 7h às 22h.

Academia Alpha: de segunda a sexta, das 6h às 22h; sábado, das 8h às 14h; e domingo, das 9h às 13h.

Segunda (28), terça (1º) e quarta (2):

Praça de alimentação e Magic Games: das 11h às 21h.

Lojas e espaços infantis: das 9h às 21h.

Academia: Segunda e terça: das 8h às 17h; quarta: 8h às 23h.

SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão: das 9h às 18h.

Lotérica: das 9h às 19h.

Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: das 9h às 16h30.

Mantém seu horário de funcionamento normal das 9h às 21h durante o feriado de carnaval, entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março

Funcionamento normal no Carnaval, de segunda a sábado, das 8h às 21h, e no domingo, das 8h30 às 18h.

Costa Azul: Horário de Funcionamento normal, de 7h às 20h

25/02 (sexta)

Iguatemi – das 7h às 21h

Costa Azul – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 20h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Cabula – das 7h30 às 20h

Guarajuba – das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

26/02 (sábado)

Iguatemi – das 7h às 21h

Costa Azul – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 20h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Cabula – das 7h30 às 20h

Guarajuba – das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

27/02 (domingo)

Iguatemi – das 7h às 18h

Costa Azul – das 7h às 21h

Brotas – das 7h30 às 14h

Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Cabula – das 8h às 14h

Guarajuba – das 7h às 20h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

28/02 (segunda)

Iguatemi – das 7h às 21h

Costa Azul – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 20h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Cabula – das 7h30 às 20h

Guarajuba – das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

01/03 (terça)

Iguatemi – das 7h às 21h

Costa Azul – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 20h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Cabula – das 7h30 às 20h

Guarajuba – das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 06h às 23h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 07h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 07h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 07h às 22h

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 07h às 22h



ASSAÍ CAMAÇARI

Das 07h às 22h

25/02 (sexta)

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas: as lojas estarão abertas das 7h às 21h.

26/02 (sábado)

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas: as lojas estarão abertas das 7h às 21h.

27/02 (domingo)

Calçada, Ogunjá e Pirajá: as lojas estarão abertas das 7h às 15h.

Lauro de Freitas: loja estará aberta das 7h às 18h.

28/02 (segunda)

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas: as lojas estarão abertas das 7h às 21h.

01/03 (terça)

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas: as lojas estarão abertas das 7h às 21h.

25/02 (sexta)

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 22h

Guarajuba – das 7h30 às 20h

Shoppings Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra – horário de funcionamento dos centros de compras

26/02 (sábado)

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 22h

Guarajuba – das 7h30 às 20h

Shoppings Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra – horário de funcionamento dos centros de compras

27/02 (domingo)

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 21h

Guarajuba – das 7h30 às 17h

Shoppings Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra – horário de funcionamento dos centros de compras

28/02 (segunda)

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 22h

Guarajuba – das 7h30 às 20h

Shoppings Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra – horário de funcionamento dos centros de compras

01/03 (terça)

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 22h

Guarajuba – das 7h30 às 20h

Shoppings Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra – horário de funcionamento dos centros de compras

Câmara Municipal de Camaçari

A Câmara Municipal de Camaçari publicou, no Diário Oficial da cidade, um decreto que estabelece ponto facultativo entre os dias 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça-feira), período em que ocorreria o Carnaval. O expediente só volta à normalidade na próxima quarta-feira, 2 de março.



Postos do SAC em Salvador

Os 15 postos do SAC em Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS), com exceção de Simões Filho, funcionam normalmente durante os dias de carnaval. O expediente funcionará na normal na segunda (28), terça (1) e quarta-feira (2), com horários específicos em cada unidade.

É importante lembrar que os postos que ficam nos bairros da capital e no interior, possuem atendimento por ordem de chegada, exceto Conquista II e Feira II, que precisam de agendamento prévio. Para agendar o atendimento, é só baixar o aplicativo ou acessar o site do SAC digital.

Leia mais notícias sobre Carnaval no iBahia.com.